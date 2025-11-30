Συμπλήρωσε κάρτες ο Μορόν, σε ποια ματς μπορεί να εκτίσει

Ο Λορέν Μορέν αντίκρισε την κίτρινή του κάρτα στο ματς με την ΑΕΛ κι έτσι θα λείψει σ' ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια των «κιτρίνων».

Ο Λορέν Μορόν έβαλε το... λιθαράκι του στη χθεσινή νίκη του Άρη επί της ΑΕΛ με 2-1 στο «Κλ. Βικελίδης» για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, σκοράροντας το πρώτο γκολ της ομάδας του.

Δυστυχώς, παρά την καλή του εμφάνιση, ο Ισπανός φορ δέχθηκε μία κίτρινη κάρτα στο 63ο λεπτό του αγώνα κι έφτασε τις τρεις στο φετινό πρωτάθλημα. Έτσι του επιβλήθηκε αυτόματα ποινή μίας αγωνιστικής από τον κανονισμό της λίγκας την οποία μπορεί να εκτίσει σ' ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς της ομάδας του.

Ο Μανόλο Χιμένεθ θα επιλέξει ανάμεσα στους αγώνες με τον ΠΑΟΚ εκτός (07/12), τον Ολυμπιακό εντός (14/12), τον Αστέρα Aktor εκτός (20/12) και την ΑΕΚ εντός (10/01).