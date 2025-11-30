Που θα δείτε το Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ για τη 12η αγωνιστική της Super League

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της «μάχης« του ΠΑΟΚ απέναντι στον Λεβαδειακό για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Η 12η αγωνιστική της Super League ρίχνει αυλαία σήμερα με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με την ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, τον Λεβαδειακό. Ο δικέφαλος του βορρά μετά την εντός έδρας ισοπαλία κόντρα στην Μπραν ταξιδεύει στην Λιβαδειά με έναν μόνο στόχο, την νίκη και τους 3 βαθμούς που θα τον διατηρήσουν κόντα στην κορυφή σε απόσταση αναπνοής από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως συνηθίζει, δεν γνωστοποίησε την αποστολή των παικτών για τον σημερινό αγώνα, με τον Μαντί Καμαρά να βγάζει κανονικά το πρόγραμμα της προπόνησης μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, όχι όμως και ο Κωνσταντέλιας που έβγαλε μέρος αυτής.

Από την άλλη ο Νίκος Παπαδούπολος, πέρα από τον Λαγιούς, θα είναι «πάνοπλος», για την σημερινή μονομαχία. Θυμίζουμε ότι στην αποστολή των γηπεδούχων βρίσκονται οι Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Χάνα, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιβελεκίδης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Γιούριτς, Πεντρόσο, Συμελίδης, Βέρμπιτς και Παλάσιος.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports Prime.

Η μετάδοση της ημέρας