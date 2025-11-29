Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του αγώνα Κηφισιά - Πανσερραϊκός 3-0.

Η Κηφισιά πήρε σπουδαία νίκη με 3-0 επί του Πανσερραϊκού και βρίσκεται στις θέσεις 5-8.

Ο Λαρουσί έκανε το 1-0 στο 14' για τους γηπεδούχους και στο τέλος του ημιχρόνου οι Σερραίοι έμειναν με δέκα ποδοσφαιριστές, λόγω αποβολής του Λιάσου.

Η Κηφισιά το εκμεταλλεύτηκε, είχε δύο δοκάρια με τον Αντονίσε, αλλά 74' ο Πόμπο κλείδωσε τη νίκη με το 2-0. Ο Λαρουσί στο 85', διαμόρφωσε το τελικό 3-0, αφού στο φινάλε ακυρώθηκε γκολ του ίδιου και αποβλήθηκε για τους νικητές ο Ρουκουνάκης!

Τα highlights του αγώνα

