Κηφισιά - Πανσερραϊκός 3-0: Τα highlights της αναμέτρησης
Η Κηφισιά πήρε σπουδαία νίκη με 3-0 επί του Πανσερραϊκού και βρίσκεται στις θέσεις 5-8.
Ο Λαρουσί έκανε το 1-0 στο 14' για τους γηπεδούχους και στο τέλος του ημιχρόνου οι Σερραίοι έμειναν με δέκα ποδοσφαιριστές, λόγω αποβολής του Λιάσου.
Η Κηφισιά το εκμεταλλεύτηκε, είχε δύο δοκάρια με τον Αντονίσε, αλλά 74' ο Πόμπο κλείδωσε τη νίκη με το 2-0. Ο Λαρουσί στο 85', διαμόρφωσε το τελικό 3-0, αφού στο φινάλε ακυρώθηκε γκολ του ίδιου και αποβλήθηκε για τους νικητές ο Ρουκουνάκης!
Τα highlights του αγώνα
