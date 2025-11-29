Βαθμολογία: Άρης, Βόλος, Κηφισιά βελτίωσαν τις θέσεις τους

Γιώργος Σακελλαρίου
Άρης - ΑΕΛ Novibet

bet365

Η βαθμολογία μετά τις νίκες Άρη, Κηφισιάς και Βόλου.

Ο Άρης πήρε μία νίκη - θρίλερ επί της ΑΕΛ Novibet με 2-1 και κράτησε την έβδομη θέση, διότι θα τον προσπερνούσε η Κηφισιά μετά το άνετο 3-0 επί του Πανσερραϊκού.

Ο Βόλος, παράλληλα, επικράτησε 1-0 του ΟΦΗ, τον άφησε χαμηλά στη βαθμολογία και ο ίδιος έπιασε τον Λεβαδειακό!

Στο πρόγραμμα της Κυριακής δεσπόζει φυσικά το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, ενώ οι πρωτοπόροι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν δύσκολες αποστολές εκτός έδρας με Παναιτωλικό και Λεβαδειακό, αντίστοιχα.

Δείτε Επίσης

ΟΦΗ - Βόλος 0-1: Τα highlights του αγώνα
ΟΦΗ - Βόλος

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

ΟΦΗ - Βόλος 0-1

 

Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Ατρόμητος – Αστέρας Aktor 17:00 NS2 HD

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 17:00 CS1 HD

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 19:00 NS PRIME

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 21:00 CS1 HD

Η βαθμολογία (12 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 28

2. ΠΑΟΚ 26

3. ΑΕΚ 25

4. Λεβαδειακός 21

--------------------------------------

5. Βόλος 21

6. Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 15

--------------------------------------

9. Παναιτωλικός 12

10. Ατρόμητος 9

11. ΟΦΗ 9

12. Αστέρας Aktor 8

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

* Ο Παναθηναϊκός έχει δέκα ματς, Άρης, ΑΕΛ Novibet, Βόλος, Κηφισιά και Πανσερραϊκός έχουν δώδεκα παιχνίδια.

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα