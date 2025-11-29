Η βαθμολογία μετά τις νίκες Άρη, Κηφισιάς και Βόλου.

Ο Άρης πήρε μία νίκη - θρίλερ επί της ΑΕΛ Novibet με 2-1 και κράτησε την έβδομη θέση, διότι θα τον προσπερνούσε η Κηφισιά μετά το άνετο 3-0 επί του Πανσερραϊκού.

Ο Βόλος, παράλληλα, επικράτησε 1-0 του ΟΦΗ, τον άφησε χαμηλά στη βαθμολογία και ο ίδιος έπιασε τον Λεβαδειακό!

Στο πρόγραμμα της Κυριακής δεσπόζει φυσικά το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, ενώ οι πρωτοπόροι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν δύσκολες αποστολές εκτός έδρας με Παναιτωλικό και Λεβαδειακό, αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

ΟΦΗ - Βόλος 0-1

Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Ατρόμητος – Αστέρας Aktor 17:00 NS2 HD

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 17:00 CS1 HD

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 19:00 NS PRIME

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 21:00 CS1 HD

Η βαθμολογία (12 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 28

2. ΠΑΟΚ 26

3. ΑΕΚ 25

4. Λεβαδειακός 21

--------------------------------------

5. Βόλος 21

6. Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 15

--------------------------------------

9. Παναιτωλικός 12

10. Ατρόμητος 9

11. ΟΦΗ 9

12. Αστέρας Aktor 8

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

* Ο Παναθηναϊκός έχει δέκα ματς, Άρης, ΑΕΛ Novibet, Βόλος, Κηφισιά και Πανσερραϊκός έχουν δώδεκα παιχνίδια.