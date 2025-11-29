Βαθμολογία: Άρης, Βόλος, Κηφισιά βελτίωσαν τις θέσεις τους
Ο Άρης πήρε μία νίκη - θρίλερ επί της ΑΕΛ Novibet με 2-1 και κράτησε την έβδομη θέση, διότι θα τον προσπερνούσε η Κηφισιά μετά το άνετο 3-0 επί του Πανσερραϊκού.
Ο Βόλος, παράλληλα, επικράτησε 1-0 του ΟΦΗ, τον άφησε χαμηλά στη βαθμολογία και ο ίδιος έπιασε τον Λεβαδειακό!
Στο πρόγραμμα της Κυριακής δεσπόζει φυσικά το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, ενώ οι πρωτοπόροι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν δύσκολες αποστολές εκτός έδρας με Παναιτωλικό και Λεβαδειακό, αντίστοιχα.
Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Ατρόμητος – Αστέρας Aktor 17:00 NS2 HD
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 17:00 CS1 HD
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 19:00 NS PRIME
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 21:00 CS1 HD
Η βαθμολογία (12 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 28
2. ΠΑΟΚ 26
3. ΑΕΚ 25
4. Λεβαδειακός 21
--------------------------------------
5. Βόλος 21
6. Παναθηναϊκός 18
7. Άρης 16
8. Κηφισιά 15
--------------------------------------
9. Παναιτωλικός 12
10. Ατρόμητος 9
11. ΟΦΗ 9
12. Αστέρας Aktor 8
13. ΑΕΛ Novibet 7
14. Πανσερραϊκός 5
* Ο Παναθηναϊκός έχει δέκα ματς, Άρης, ΑΕΛ Novibet, Βόλος, Κηφισιά και Πανσερραϊκός έχουν δώδεκα παιχνίδια.
