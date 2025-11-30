Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της σημερινής (30/11) αναμέτρησης των πρωταθλητών με τους Αγρινιώτες.

Επιστροφή σήμερα (30/11) στη δράση της Stoiximan Superleague για τον πρωταθλητή και πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τη σπουδαία μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League, φιλοξενούνται από τον Παναιτωλικό, για την 12η αγωνιστική της λίγκας.

Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 17;00, σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 1.