Οι δηλώσεις του τεχνικού του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ετοιμάζεται για ένα ακόμα μεγάλο ματς.

Αυτή τη φορά για το αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ, πάλι στη Λεωφόρο. Ο Ισπανός τεχνικός του τριφυλλιού τόνισε ότι η ΑΕΚ είναι μία ισορροπημένη ομάδα κι ότι ένα γρήγορο γκολ πάντα παίζει ρόλο. Στάθηκε επίσης στις επιστροφές των τραυματιών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπενίτεθ:

-H ομάδα έρχεται από θετικά αποτελέσματα, τα οποία έχουν «χτίσει» την αυτοπεποίθηση της, κάτι που είναι κάτι πολύ σημαντικό και για εσάς. Υπάρχει μπροστά σας ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, απέναντι σε μια ομάδα η οποία επίσης είναι σε καλή κατάσταση. Πως περιμένετε αυτό το πρώτο αθηναϊκό σας ντέρμπι;

«Συνήθως τα ντέρμπι είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Μπορεί να οργανώσεις την ομάδα σου με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αλλά τα πάντα μπορούν να συμβούν. Είναι πιο συναισθηματικά. Εάν πετύχεις ένα γρήγορο γκολ, μπορεί να παίξει ρόλο, αλλά νομίζω πως θα πρέπει να είσαι έτοιμος για το οτιδήποτε μέχρι το τελευταίο λεπτό».

-H AEK είναι ουσιαστικά στην ίδια διαδικασία με τον Παναθηναϊκό, έχοντας επιλέξει ένα καινούργιο project. Μια ομάδα που έχει κάνει πολλές αλλαγές συγκριτικά με πέρυσι, οπότε θα θέλαμε να μας πείτε ποια έχετε διακρίνει πως είναι τα θετικά στοιχεία που παρουσιάζει ο αντίπαλος και ποια τα αρνητικά τα οποία θα προσπαθήσετε να εκμεταλλευτείτε;

«Eίναι μια ομάδα που παίζει καλά, έχει ένταση και είναι σταθερή στην άμυνα. Διατηρεί την ισορροπία, μπορεί να μην έχει πετύχει όσα γκολ έχουν σκοράρει οι άλλες ομάδες της κορυφής, αλλά δεν δέχεται πολλά τέρματα όμως, που σημαίνει πως έχει καλή ισορροπία».

-Το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετωπίσατε αρκετές απουσίες, «αναγκαστήκατε» και γι’ αυτό τον λόγο ν’ αλλάξετε τη διάταξη. Βλέποντας την ομάδα ν’ αγωνίζεται έτσι την Πέμπτη, έχετε στο μυαλό σας πως αυτός ο σχηματισμός, αυτή η τακτική προσέγγιση, μπορεί να σας δώσει άλλα πράγματα και να σας βοηθήσει ιδιαίτερα στα παιχνίδια όπου θέλετε να έχετε περισσότερη ασφάλεια;

«Είναι αλήθεια πως είχαμε κάποια προβλήματα με ποδοσφαιριστές, αλλά τώρα επιστρέφουν και ίσως να πρέπει να επανέλθουμε στον δικό μας τρόπο. Είναι λίγο νωρίς για να πω, γιατί θα πρέπει να δούμε πως αναρρώνουν και μετά θα πάρουμε την απόφαση».