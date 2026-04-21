Ολυμπιακός: Τι σημαίνει ο πανηγυρισμός του Ροντινέϊ στο γκολ του
Ο Ροντινέϊ ήταν ο σκόρερ του 0-2 (στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός) κάνοντας το ξέσπασμά του καθώς φαινόταν να έψαχνε ένα τέτοιο γκολ. Ο Βραζιλιάνος ακραίος αμυντικός που έπαιξε ως εξτρέμ στο ντέρμπι της Λεωφόρου αφιέρωσε το γκολ του στην γυναίκα του και τις 3 κόρες του.
Σχημάτισε δε με τα χέρια του τα αρχικά των 3 κοριτσιών του: ML, MJ και MV. Οι 3 κόρες του έχουν τα ονόματα Μαρία Λουίς, Μαρία Ζοάνα και Μαρία Βαλεντίνα.
Ο ίδιος ο Ροντινέϊ είχε τονίσει μιλώντας στο MEGA ότι στην αρχή είχε προσπαθήσει να κάνει έναν γιο για να τον καμαρώνει ως ποδοσφαιριστή. Όταν γεννήθηκε η πρώτη του κόρη την έβγαλε Μαρία. Αποφάσισε να την βγάλει Μαρία για την γιαγιά του που είχε πεθάνει - και το έκανε για την τιμήσει με αυτόν τον τρόπο - και το ίδιο έγινε και με τις άλλες 2 κόρες του.
