Football Rankings: Πρόβλεψη για 4 ελληνικές ομάδες στην ίδια διοργάνωση
Όλες οι προβλέψεις που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό για τη νέα σεζόν συμφωνούν ότι η Ελλάδα θα έχει τέσσερις ομάδες στη league phase των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA τη σεζόν 2026/27, όμως η τελευταία του Football Rankings φέρνει νέα δεδομένα.
Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία πρόβλεψη του αλγόριθμου της γνωστής σελίδας, η χώρα μας θα έχει πράγματι τέσσερις εκπροσώπους στην Ευρώπη του χρόνου, ωστόσο όλοι θα βρίσκονται στο Europa League!
Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός τοποθετείται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο, με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ να βρίσκονται μαζί στο τρίτο. Ουσιαστικά, το σενάριο αφορά προβλέπει ότι καμία από τις δύο ομάδες που θα βρεθούν στα προκριματικά του Champions League δεν θα καταφέρει να φτάσει μέχρι τη league phase, ενώ αντιθέτως, θα έχουμε 2/2 σε εκείνα του Europa - με τον ΠΑΟΚ να κατακτά το Κύπελλο ενάντια στον ΟΦΗ.
Αν φυσικά επαληθευτεί η πρόβλεψη αυτή, θα έχουμε χάσει την ομάδα που θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Conference League, δηλαδή τον νικητή των playoffs 5-8, ενώ δεν θα έχουμε εκπρόσωπο ούτε στο Champions League.
🚨 2026/27 Europa League - Projected Pots.— Football Rankings (@FootRankings) April 21, 2026
🆕 🇪🇸 Real Sociedad in Pot 2
🆕 🇫🇷 Stade Rennais in Pot 3
🆕 🇬🇷 AEK Athens in Pot 3
🆕 🏴 Bournemouth in Pot 3
📊 Complete qualifying projections, % chances, and seedings at our Page (link in bio). pic.twitter.com/43Ynzjw2h4
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.