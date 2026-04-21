Το Football Rankings προβλέπει ότι τέσσερις ελληνικές ομάδες θα βρεθούν στη league phase του Europa League τη σεζόν 2026/27.

Όλες οι προβλέψεις που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό για τη νέα σεζόν συμφωνούν ότι η Ελλάδα θα έχει τέσσερις ομάδες στη league phase των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA τη σεζόν 2026/27, όμως η τελευταία του Football Rankings φέρνει νέα δεδομένα.

Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία πρόβλεψη του αλγόριθμου της γνωστής σελίδας, η χώρα μας θα έχει πράγματι τέσσερις εκπροσώπους στην Ευρώπη του χρόνου, ωστόσο όλοι θα βρίσκονται στο Europa League!

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός τοποθετείται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο, με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ να βρίσκονται μαζί στο τρίτο. Ουσιαστικά, το σενάριο αφορά προβλέπει ότι καμία από τις δύο ομάδες που θα βρεθούν στα προκριματικά του Champions League δεν θα καταφέρει να φτάσει μέχρι τη league phase, ενώ αντιθέτως, θα έχουμε 2/2 σε εκείνα του Europa - με τον ΠΑΟΚ να κατακτά το Κύπελλο ενάντια στον ΟΦΗ.

Αν φυσικά επαληθευτεί η πρόβλεψη αυτή, θα έχουμε χάσει την ομάδα που θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Conference League, δηλαδή τον νικητή των playoffs 5-8, ενώ δεν θα έχουμε εκπρόσωπο ούτε στο Champions League.