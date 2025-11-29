Ατρόμητος: Τρεις απουσίες για το ματς με τον Αστέρα Aktor
Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον σημαντικό αγώνα με τον Αστέρα Aktor.
Ο τεχνικός της ομάδας του Περιστερίου Ντούσαν Κέρκεζ δεν πήρε στην αποστολή τους τραυματίες Μουτουσαμί, Tζοβάρα και Τσιλούλη.
Αναλυτικά η αποστολή του Ατρόμητου:
«Οι επιλογές του προπονητή μας, Ντούσαν Κέρκεζ, για το ματς της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League στο Περιστέρι κόντρα στον Asteras Aktor.
Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας εν όψει της αναμέτρησης κόντρα στον Asteras Aktor στο Περιστέρι (30/11, 17:00) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025/26.
Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής προπόνησης, ο προπονητής της ομάδας μας, Ντούσαν Κέρκεζ, ανακοίνωσε και την αποστολή που θα είναι διαθέσιμη για το ματς.
Αυτή την αποτελούν οι:Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Τσακμάκης, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Χότζα, Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Αϊτόρ, Μπάκου, Πάλιουρας.
Εκτός έχουν μείνει λόγω τραυματισμών οι Μουτουσαμί, Tζοβάρας και Τσιλούλης».
