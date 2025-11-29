Οι καλές εμφανίσεις του Μαρκό συνεχίζονται με την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου να νικάει και το Αιγάλεω με 3-0 και να παραμένει στην 3η θέση αυξάνοντας την διαφορά του από την Athens Kallithea.

Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα το Μαρκό πέτυχε ακόμα μία νίκη στον Νότιο Όμιλο της Super League 2. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου επικράτησε με 3-0 του Αιγάλεω και έφτασε τους 22 βαθμούς, αυξάνοντας την διαφορά της από την Athens Kallithea που ακολουθεί στην 4η θέση στους 5 βαθμούς, έχοντας ένα παιχνίδι παραπάνω. Το Αιγάλεω από την άλλη με την ήττα έμεινε στους 11 και την 7η θέση.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά και κατάφεραν μόλις στο 5' να ανοίξουν το σκορ με τον Οικονομίδη. Το εξαιρετικό πρώτο μέρος για τους «πράσινους» συνεχίστηκε και στο 35' ο Μιούλερ έκανε το 2-0, για να έρθει ο Κυριακίδης στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους να κάνει το 3-0, σκορ το οποίο έμεινε ως το τέλος με τους γηπεδούχους να παίρνουν την άνετη νίκη.

Σκόρερ: 5′ Οικονομίδης, 35′ Μιούλερ, 45′ Κυριακίδης.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Μπουσάι, Ριτσοτάκης, Φατιόν, Αλεξόπουλος, Μιούλερ (75′ Ντέντλερ), Οικονομίδης, Κωνσταντακόπουλος (30′ Σμάλης), Μεντόζα (75′ Σεμπά), Κυριακίδης.

Αιγάλεω (Βελιτζέλος): Κυρίτσης, Φέλιξ (72′ Φοφανά), Ζιούλης, Καρρίκι, Τάτσης (46′ Κωστέας), Κωστόπουλος (72′ Ουνγιαλίδης), Βάρκας, Χόσκο, Αθανασόπουλος, Ευαγγέλου (38′ Τσέγκρα), Κουϊρουκίδης.

Πρόγραμμα 12ης αγωνιστικής

Σάββατο 29/11

Χανιά - Ολυμπιακός Β' 1-0

Ηλιούπολη - Καλαμάτα 0-3

Μαρκό - Αιγάλεω 3-0

Κυριακή 30/11

Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea 13:00

Παναργειακός - Πανιώνιος 15:00

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 32

2. Πανιώνιος 24

3. Μαρκό 22

4. Athens Kallithea 17

----------------------

5. Ολυμπιακός Β 14

6. Ελλάς Σύρου 13

7. Αιγάλεω 11

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4