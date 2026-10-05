Η Μαρκό επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας του Νέστου Χρυσούπολης στην Καβάλα και φιγουράρει μόνη πρώτη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Superleague 2.

Η Μαρκό πήρε ένα πολύτιμο «τρίποντο» στην κούρσα της ανόδου για τη Superleague, καθώς επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας του Νέστου Χρυσούπολης στην Καβάλα για την 5η αγωνιστική της Superleague 2, και έμεινε μόνη-πρώτη στην κορυφή του πρωταθλήματος, με πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, με τον Νέστο να κερδίζει φάουλ στο 6ο λεπτό σε καλό σήμειο. Την εκτέλεση την ανέλαβε ο Σαπουντζής, με τον Έξαρχο να μπλοκάρει και να κρατάει το «0» στην εστία του. Οι γηπεδούχοι απείλησαν και πάλι δέκα λεπτά αργότερα, με τον νεαρό γκολικίπερ να είναι εκεί για ακόμη μία φορά.

Στο 25΄ ήταν η σειρά των φιλοξενούμενων να απειλήσουν, με το κόρνερ που κέρδισαν να ματατρέπεται σε γκολ, χάρη στον Ιβάν Μίλερ που έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 33' η Μαρκό έφτασε κόντα στο να διπλασιάσει το προβάδισμα της, ωστόσο η κεφαλιά του Σμάλη εξουδετερώθηκε από τον Αστρά που έστειλε την μπάλα σε κόρνερ. Λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου ο Σεμπά έχασε τεράστια ευκαιρία να κάνει το 2-0, με τον Βραζιλιάνο να φεύγει στην πλάτη της άμυνας και να προσπαθεί να «σκάψει» τον Αστρά, ωστόσο, το σουτ ήταν δυνατό και η μπάλα βγήκε άουτ.

Οι δύο ομάδες μπήκαν ακόμη πιο δυναμικά στο δεύτερο μέρος, με τον Νέστο να ανεβάζει τις στροφές και να προσπαθεί να βρει το τέρμα της ισοφάρισης. Στο 51', οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν, με το γκολ ωστόσο να ακυρώνεται ως φάουλ του Στοΐκοβιτς πάνω στον Σεμπά. Στο 66΄ το σύνολο του Τάσου Σιδερίδη έφερε τελικά το ματς στα ίσα, χάρη στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σαπουντζή.

Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν σχεδόν αμέσως, με τον αειθαλή Ελ Αραμπί να πετυχάινει ένα ακόμη τέρμα. Ο Μαροκινός εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας των αντιπάλων του και «έγραψε» το τελικό 2-1, βοηθώντας την ομάδα του να κάνει το 5/5 στο πρωτάθλημα και να βρεθεί μόνη πρώτη στην κορυφή της Superleague 2.

Νέστος Χρυσούπολης (Τάσος Σιδερίδης): Αστράς, Δερμιτζάκης, Τριμμάτης (72' Τοπαλίδης), Παντεκίδης, Λυμπεράκης, Σαπουντζής, Τότσκα (33' Στοΐκοβιτς), Θωμαΐδης (78' Καντάβε), Μπαλτάς (46' Τουτόντα), Κασέμι (78' Σάμπλιτς), Γιακουμάκης.

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Τσάκνης, Καστάνιο, Σμάλης, Μπουσάι (54' Ντέτλερ), Φατιόν (60' Κωνσταντακόπουλος), Κυριακίδης, Σεμπά, Μίλερ, Ελ Αραμπί, Μεντόσα (67' Μιλόγεβιτς).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Νίκη Βόλου - ΑΕΛ 2-2

Πανθρακικός - Πανσερραϊκός 1-1

Πύργος - Πανιώνιος 2-0

Αστέρας Τρίπολης Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0

Ζάκυνθος - Απόλλων Καλαμαριάς 1-1

ΠΑΟΚ Β' - Ελλάς Σύρου, Δευτέρα 0-0

Νέστος Χρυσούπολης - Μαρκό 1-2

Ολυμπιακός Β' - Athens Kallithea ΑΝΑΒΟΛΗ

Η βαθμολογία

Μαρκό 15β ΑΕΛ 11β Πανιώνιος 10β Ελλάς Σύρου 9β. Καλλιθέα 9β* Πανθρακικός 8β Αστέρας Τρίπολης Β' 6β Απόλλων Καλαμαριάς 5β ΠΑΟΚ Β 5β. Πύργος 5β Νίκη Βόλου 4β Νέστος Χρυσούπολης 4β Ολυμπιακός Β' 4β* Πανσερραϊκός 3β Ζάκυνθος 2β Αναγέννηση Καρδίτσας 2β

*με αγώνα λιγότερο