Η αποστολή του Πανσερραϊκού για την αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με την Κηφισιά στη Νεάπολη (29/11, 19:30).

Με μια τελευταία προπόνηση το πρωί της Παρασκευής (28/11) στο Αθλητικό Κέντρο Ομόνοιας υπό βροχή, ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Κηφισιά στη Νίκαια.

Ο Ζεράρ Σαραγόσα μπορεί να υπολογίζει τόσο στον Αντρέι Ιβάν, καθώς εξέτισε την τιμωρία του κόντρα στον Παναθηναϊκό, όσο και στον Αλέκσα Μάρας, ο οποίος ήταν αμφίβολος λόγω διάσεισης, όμως εν τέλει είναι κανονικά διαθέσιμος.