Πανσερραϊκός: Με Μάρας στη Νεάπολη
Με μια τελευταία προπόνηση το πρωί της Παρασκευής (28/11) στο Αθλητικό Κέντρο Ομόνοιας υπό βροχή, ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Κηφισιά στη Νίκαια.
Ο Ζεράρ Σαραγόσα μπορεί να υπολογίζει τόσο στον Αντρέι Ιβάν, καθώς εξέτισε την τιμωρία του κόντρα στον Παναθηναϊκό, όσο και στον Αλέκσα Μάρας, ο οποίος ήταν αμφίβολος λόγω διάσεισης, όμως εν τέλει είναι κανονικά διαθέσιμος.
Εκτός αποστολής έμειναν οι Ουαγκέ, Σοφιανός, Λεό, Σακαλίδης, Παπαδημητρίου και ο Αρμουγκόμ που συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα.
Η αποστολή του Πανσερραϊκού
Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Πουρλιοτόπουλος, Καρασαλίδης, Λύρατζης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Κάλινιν, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Λιάσος, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Μπρούκς, Μασκανάκης, Ζιντάν, Γκαλβάν, Νούνελι, Μάρας, Γκριν, Καρέλης, Ίβαν.
