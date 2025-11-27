Η ΕΠΑΘΛΑ έστειλε τα πορίσματα της για τις αναμετρήσεις του Βόλου με τον Πανσερραϊκό προς ποινική και πειθαρχική διερεύνηση.

Μπορεί ο Ντάνιελ Σούντκγρεν σε δεύτερο χρόνο να ανακάλεσε όσα είπε σχετικά με τα παιχνίδια του Βόλου με τον Πανσερραϊκό για τα Play Out της Stoiximan Super League της περασμένης σεζόν, όμως οι αρχικές δηλώσεις του στην πατρίδα του ήταν αρκετές για να φέρουν την υπόθεση περί ενδεχόμενης χειραγώγησης στο προσκήνιο.

Σε αυτό το πλαίσιο η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) απέστειλε, για ποινική και πειθαρχική διερεύνηση, τα πορίσματά της, που αφορούν στις αναφορές, τις οποίες είχε λάβει για τους αγώνες Βόλος – Πανσερραϊκός και Πανσερραϊκός – Βόλος των περσινών Play Out.

Η ΕΠΑΘΛΑ έστειλε τα πορίσματα της στον αθλητικό εισαγγελέα για το ποινικό κομμάτι και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για το πειθαρχικό σκέλος της υπόθεσης και μένει να φανεί εάν θα ασκηθούν διώξεις.