Το Σάββατο (29/11) θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του ΠΑΟΚ για τον εκτός έδρας αγώνα με το Λεβαδειακό.

Ο ΠΑΟΚ θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων του στον δύσκολο εκτός έδρας αγώνα με το Λεβαδειακό. Οι Θεσσαλονικείς εξασφάλισαν περίπου 1.350 εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών τους και η ηλεκτρονική διάθεση τους θα ξεκινήσει από το πρωί του Σαββάτου (29/11, 10:00).

H τιμή τους είναι στα 30 ευρώ, ενώ εάν εξαντληθούν οι Βοιωτοί θα παραχωρήσουν και τη θύρα 5 με τιμή εισιτηρίου 40€.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι αύριο Σάββατο (29.11) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ, για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (30.11) στις 19:00 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης».

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή

4 €30

*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της πλατφόρμας. Σε περίπτωση εξάντλησης των εισιτήριων στη θ4, η ΠΑΕΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ προτίθεται να μας παραχωρήσει και τη θύρα 5 με τιμή εισιτηρίου 40€.

Κανάλια Πώλησης

Τα εισιτήρια θα πωλούνται μόνο μέσω των δύο επίσημων ηλεκτρονικών συνδέσμων: εδώ και εδώ. (Η ενεργοποίηση των links θα γίνει αύριο στις 10:00 π.μ.).

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση των αρχών, η οργανωμένη μετακίνηση έχει απαγορευτεί και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά».