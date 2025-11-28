ΠΑΟΚ: Τα εισιτήρια για Λιβαδειά
Ο ΠΑΟΚ θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων του στον δύσκολο εκτός έδρας αγώνα με το Λεβαδειακό. Οι Θεσσαλονικείς εξασφάλισαν περίπου 1.350 εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών τους και η ηλεκτρονική διάθεση τους θα ξεκινήσει από το πρωί του Σαββάτου (29/11, 10:00).
H τιμή τους είναι στα 30 ευρώ, ενώ εάν εξαντληθούν οι Βοιωτοί θα παραχωρήσουν και τη θύρα 5 με τιμή εισιτηρίου 40€.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι αύριο Σάββατο (29.11) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ, για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (30.11) στις 19:00 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης».
Τιμές Εισιτηρίων
Θύρα Τιμή
4 €30
*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της πλατφόρμας. Σε περίπτωση εξάντλησης των εισιτήριων στη θ4, η ΠΑΕΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ προτίθεται να μας παραχωρήσει και τη θύρα 5 με τιμή εισιτηρίου 40€.
Κανάλια Πώλησης
Τα εισιτήρια θα πωλούνται μόνο μέσω των δύο επίσημων ηλεκτρονικών συνδέσμων: εδώ και εδώ. (Η ενεργοποίηση των links θα γίνει αύριο στις 10:00 π.μ.).
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση των αρχών, η οργανωμένη μετακίνηση έχει απαγορευτεί και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.