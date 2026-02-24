Η αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε στο Βίγκο ενόψει του αγώνα με την Θέλτα, όπου την περίμεναν Ισπανοί φίλοι με πλακάτ που έγραφαν ονόματα ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου! ΒΙΓΚΟ, αποστολή: Σταύρος Σουντουλίδης

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε την αποστολή του ΠΑΟΚ που έφτασε το βράδυ της Τρίτης στο Βίγκο για τον αγώνα ρεβάνς της Πέμπτης με την Θέλτα. Συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο βρέθηκαν Ισπανοί, μικρά παιδιά αλλά και μεγάλοι όπου υποδέχτηκαν τους παίκτες του Δικεφάλου ζητώντας αυτόγραφα αλλά και μια φωτογραφία μαζί τους. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς είχαν μαζί τους και χαρτόνια όπου στα αγγλικά ζητούσαν από διάφορους παίκτες του ΠΑΟΚ τη φανέλα τους. Αν μη τι άλλο μια ευχάριστη στιγμή πριν από τον επαναληπτικό του 2-1 υπέρ της Θέλτας από το ματς στην Τούμπα.