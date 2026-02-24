Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το ταξίδι του για την Ισπανία και ο Ραζβάν Λουτσέσκου έστειλε το μήνυμα του για τη ρεβάνς με τη Θέλτα. Αποστολή στο Βίγκο: Σταύρος Σουντουλίδης

Ο «λαβωμένος» ΠΑΟΚ ξεκίνησε το ταξίδι του για το Βίγκο και τη ρεβάνς της Θέλτα με τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο των Play Offs για τους «16» του Europa League, όπου θα διεκδικήσει την ανατροπή της ήττας του στην Τούμπα με 2-1.

Η αποστολή των Θεσσαλονικιών έφτασε στο Αεροδρόμιο Μακεδονία περίπου στις 17:30. O Ραζβάν Λουτσέσκου λίγοπροτού περάσει τον έλεγχο για να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό την Ισπανία έδωσε το στίγμα του για το μεγάλο ματς, καθώς ανέφερε: «Στο Βίγκο δεν θέλουμε ποιότητα, θέλουμε μαχητές».

Θυμίζουμε πως το απουσιολόγιο του Ρουμάνου τεχνικού είναι γεμάτο, καθώς εκτός είναι οι Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Μεϊτέ , Λόβρεν, Παβλένκα, Τάισον και ο τιμωρημένος Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ εκτός λίστας είναι ο Ιβανούσετς.

Την Τετάρτη (25/02) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 19:00 στο Μπαλαΐδος, ενώ νωρίτερα θα διεξαχθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου κι εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής , Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Κένι , Σάντσεζ , Κεντζιόρα , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Ντούνγκα, Θυμιάνης , Ζαφείρης , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Μπέρδος, Χατσίδης , Γιακουμάκης , Γερεμέγεφ , Μύθου .