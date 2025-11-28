Ο Πέλκας ταλαιπωρείται από θλάση και συνεπώς θα μείνει εκτός για το επόμενο διάστημα. Ακολούθησαν μέρος του προγράμματος της προπόνησης του ΠΑΟΚ Κωνσταντέλιας και Καμαρά.

Πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Πέλκα. Ο αρχηγός της ομάδας έμεινε εκτός από το ματς με την Μπραν λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε παραμονή του αγώνα και από τη μαγνητική που υποβλήθηκε προέκυψε πως έχει υποστεί θλάση στον δεξί δικέφαλo.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ξεκίνησε ήδη θεραπείες κι η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά. Φυσικά δεδομένα θα χάσει το ερχόμενο ματς με τη Λιβαδειά, ενώ θυμίζουμε πως την επόμενη εδομάδα ακολουθούν τα δυο ντέρμπι με τον Άρη σε «Κλεάνθης Βικελίδης» για το Κύπελλο και Τούμπα για το πρωτάθλημα.

Στο πλαίσιο της προπόνησης που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (28/11) οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στους Νορβηγούς ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στην πισίνα και το γυμναστήριο.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν με το τεχνικό επιτελείο στον τομέα της τακτικής, ενώ έπαιξαν κι οικογενειακό διπλό. Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά ακολούθησαν μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά.

Το Σάββατο (29/11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει για Λιβαδειά.