Χιμένεθ: «Αν με τιμήσει ο Άρης δεν θα πετάξω το κασκόλ στο έδαφος»

Ο Μανόλο Χιμένεθ απάντησε στην έντονη κριτική που δέχθηκε την περασμένη εβδομάδα για τη συμπεριφορά του κατά την εκδήλωση τιμής του από την ΠΑΕ ΑΕΚ.

Ο Ισπανός προπονητής τιμήθηκε από την ΠΑΕ ΑΕΚ για την προσφορά του στην ομάδα κι αυτό που ενόχλησε τους φίλους του Άρη ήταν το γεγονός ότι δεν περιορίστηκε στην παραλαβή της τιμητικής πλακέτας αλλά πήγε στη θύρα των οργανωμένων της «Ένωσης» υψώνοντας το κασκόλ που του δόθηκε. «Θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους λαϊκιστές, οι οποίοι σχολιάζουν μετά τα παιχνίδια, και να πω το εξής: αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι μακάρι να κατακτήσω έναν τίτλο με τον Άρη! Αν τα καταφέρω και θέλουν οι άνθρωποι του Άρη να με τιμήσουν, δεν θα πετάξω ποτέ στο έδαφος τη σημαία ή το κασκόλ της ομάδας», απάντησε με δηλώσεις του στα κανάλια Novasports.

Ο Μανόλο Χιμένεθ ρωτήθηκε για την απόδοση της ομάδας του στον αγώνα με την ΑΕΚ και απάντησε μεταξύ άλλων ότι… «κάθε φορά που χάνουμε σε ένα παιχνίδι η γεύση είναι πικρή. Θεωρώ ότι στα πρώτα σαρανταπέντε λεπτά ήμασταν ανώτεροι της ΑΕΚ. Είχαμε καλή παρουσία στην επίθεση. Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να κάνει πολλές ευκαιρίες στην εστία μας. Δυστυχώς, όμως, αυτό που συνέβη είναι ότι είχαμε λίγες ευκαιρίες μεν, αλλά καλές, τις οποίες δεν εκμεταλλευτήκαμε. Αυτό το παιχνίδι το αφήνουμε στο παρελθόν και συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο... Γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλά προβλήματα ως ομάδα, αλλά δεν μπορούμε να τα σκεφτόμαστε αυτά».

Σχετικά με την πίεση που υπάρχει στην ομάδα του καθότι έχουν συμπληρωθεί δύο μήνες από την τελευταία νίκη της, σημείωσε ότι… «στο ποδόσφαιρο πίεση πρέπει να υπάρχει πάντα. Αυτό που πρέπει να μετράμε, είναι αν η πίεση που έχουμε είναι δίκαιη ή άδικη. Η συζήτηση επ’ αυτού πάει στα προβλήματά μας, αλλά δεν θέλουμε να μιλήσουμε γι’ αυτά. Αυτή τη στιγμή θέλω να μιλήσω για την υποχρέωση που έχουμε ως ομάδα. Η υποχρέωση που έχουμε στο αυριανό παιχνίδι είναι να υπερασπιστούμε την άμυνά μας με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Πρέπει να υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο το σωματείο».

Υποστήριξε επίσης ότι δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος επιθετικός πλην του Λορέν Μορόν και αναφέρθηκε στην ΑΕΛ. «Το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι τι χρειάζεται ο Άρης. Εμείς χρειαζόμαστε μια νίκη κι αυτό θα επιδιώξουμε να πετύχουμε κόντρα στην ΑΕΛ».