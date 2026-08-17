Η απουσία του Μανού Γκαρθία στο τελευταίο παιχνίδι της Κάνσας Σίτι δεν πέρασε απαρατήρητη καθώς ο Άρης έχει καταθέσει πρόταση 2.5 εκατ. ευρώ για την αγορά του.

Η επιστροφή του Ισπανου μεσοεπιθετικού αποτελεί τον μεγαλύτερο στόχο των «κίτρινων», προς αυτήν την κατεύθυνση προχώρησαν στην κατάθεση επίσημης πρότασης για την αγορά των δικαιωμάτων. Αυτή προβλέπει το ποσό των 2.5 εκατ. ευρώ ενώ ο Μανού Γκαρθία έχει… μπροστά του συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών. Είναι προφανές επίσης ότι ο Άρης μπήκε σ’ αυτή τη διαδικασία αφού διασφάλισε την έντονη επιθυμία του 28χρονου ποδοσφαιριστή για επιστροφή στο «Κλ. Βικελίδης». Γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου, η ολοκλήρωση του deal μοιάζει εξαιρετικά πιθανή.

Πλέον το ενδιαφέρον εστιάζεται στη στάση των Αμερικάνων και η απουσία του Μανού Γκαρθία από το τελευταίο παιχνίδι της Κάνσας Σίτι προκάλεσε αρκετές ερωτήσεις. Μάλιστα, ο προπονητής της αμερικανικής ομάδας, Ράφαελ Γουίκι, ρωτήθηκε σχετικά και απάντησε ότι… «ήταν διαθέσιμος αλλά τις τελευταίες ημέρες είχαμε κάποιες συζητήσεις για το μέλλον του κι έτσι αποφάσισε ότι ήταν καλύτερο να μην τον χρησιμοποιήσω», και σημείωσε ότι περισσότερα απαντήσεις θα δοθούν από τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Επί της ουσίας επιβεβαίωσε ότι ο Μανού Γκαρθία βρίσκεται στο στάδιο της αποχώρησης.