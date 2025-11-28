Λίλο: «Να είμαι αντάξιος για τον ΟΦΗ και να δώσουμε χαρά στον κόσμο»

Οι δηλώσεις του Κλίντμαν Λίλο στην κάμερα του ΟΦΗ ενόψει της αναμέτρησης με το Βόλο στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο Κλίντμαν Λίλο πήρε τα γάντια του βασικού στα δυο πρόσφατα παιχνίδια του ΟΦΗ, με την ΑΕΚ στο Ηράκλειο και την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα, όντας από τους διακριθέντες της ομάδας του Χρήστου Κόντη.

Ο νεαρός τερματοφύλακας μίλησε στην κάμερα του ΟΦΗ TV για τη θετική επίδραση που είχε η νίκη επί των Βυσσινί, ενώ τόνισε ότι όλοι θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Βόλο, ώστε να πάρουν τους τρεις βαθμούς.

Οι δηλώσεις του Λίλο

«Κάναμε μια πολύ σημαντική νίκη στην Λάρισα για την συνέχεια και ψυχολογικά. Είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα με τον Βόλο και να δώσουμε χαρούμενο τον κόσμο μας και να είναι ανάλογη η συνέχεια. Θέλουμε να δώσουμε στους φιλάθλους την χαρά και πιστεύω πως θα είναι δίπλα μας.

Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω παίξει βασικός, μου δίνει μεγαλη χαρά και ώθηση για την συνέχεια και να είμαι αντάξιος για μια ομάδα όπως ο ΟΦΗ.

Ο Βόλος είναι μια καλή ομάδα, το έχει δείξει φέτος, όμως έχουμε δουλέψει αρκετά για το παιχνίδι και πιστεύω πως θα κερδίσουμε».