Όπως αναμενόταν, ο Χουάν Νέιρα δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα του ΟΦΗ με το Βόλο στο Παγκρήτιο Στάδιο για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League (29/11, 17:30).

O Αργεντινός έγινε αλλαγή στην αλλαγή στο «διπλό» επί της ΑΕΛ Novibet, λόγω ενοχλήσεων στο γαστροκνήμιο και από τις εξετάσεις που έκανε προέκυψε πως έχει υποστεί θλάση α' βαθμού. Προφανώς λόγω του βεβαρυμένου ιατρικού παρελθόντος του πολυπειρου χαφ οι Κρητικοί δεν θα τον πιέσουν.

Η κατάσταση του Νέιρα θα επανεκτιμάται καθημερινά και ανάλογα με το πότε θα είναι 100% έτοιμος θα επιστρέψει. Φυσικά είναι θετικό το γεγονός ότι η θλάση είναι α' βαθμού, αλλά στον Όμιλο θέλουν να είναι όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί με την αποθεραπεία του 36χρονου μέσου.

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ έχει μεσοβδόμαδο ματς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου θα κριθεί το «απόλυτο» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ την άλλη αγωνιστική οι Κρητικοί θα φιλοξενηθούν από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Εκτός του Νέιρα, ο οποίος συνέχισε τη θεραπεία του, εκτός αποστολής για τον αγώνα με το Βόλο έμειναν οι τραυματίες Ίλια Βούκοτιτς και Φράνκο Ζανελάτο.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Λέουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ράκονιατς, Σαλσέδο.