Ο αριθμός των τραυματιών σε συνδυασμό με την έλλειψη ετοιμότητας συγκεκριμένων παικτών περιορίζουν τις επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ ενόψει ΑΕΛ.

Προφανώς ο Ισπανός τεχνικός θα ήθελε να διαχειριστεί αυτό το παιχνίδι υπό διαφορετικές συνθήκες. Γιατί έχει να λογαριάσει τις δεδομένες απουσίες των τραυματιών, όπως κι αυτή του τιμωρημένου Μόντσου, κυρίως όμως την έλλειψη ετοιμότητας ποδοσφαιριστών οι οποίοι μετείχαν στο μεγαλύτερο κομμάτι της προετοιμασίας ενόψει του αγώνα (29/11, 19:30) με την ΑΕΛ στο «Κλ. Βικελίδης». Στην τελευταία συνομοταξία εντάσσονται οι Φαμπιάνο Λέισμαν, Χαμζά Μεντίλ για τους οποίους δεν υπάρχει η σιγουριά για την παρουσία τους στο αρχικό σχήμα.

Αυτό σημαίνει ότι το ενδεχόμενο συνύπαρξης των Ροζ, Άλβαρο στο κέντρο της άμυνας – δεδομένης της απουσίας του Νοά Σούντμπεργκ – δεν είναι καθόλου απίθανο όπως και η διατήρηση του Νοά Φαντιγκά στο αριστερό άκρο της άμυνας, απέναντι από τον Άλβαρο Τεχέρο. Ο Κώστας Γαλανόπουλος προβλέπεται να αποτελέσει τον παρτενέρ του Ούρος Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής καθώς υπάρχει αμφιβολία για τον ποδοσφαιριστή που θα έχει πιο δημιουργικά καθήκοντα.

Ο Φρέντρικ Γένσεν δεν έχει πιθανότητες να ξεκινήσει στο παιχνίδι. Ο Μιχάλης Παναγίδης είναι απαραίτητος για τον αγώνα του Κυπέλλου (3/12) με τον ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης» και όλα δείχνουν ότι ο Ολίμπιου Μορουτσάν θα πάρει μια ακόμη ευκαιρία με την προσδοκία αξιοποίησής της. Στα επιθετικά άκρα, είναι δεδομένη η παρουσία του Κάρελ Πέρεθ στη δεξιά πτέρυγα καθώς στις τελευταίες δοκιμές ο Μανόλο Χιμένεθ έδειξε προτίμηση στο πρόσωπο του Γιάννη Γιαννιώτα για την αντίστοιχη αριστερή. Για την κορυφή της επίθεσης υπάρχει μόνο μια επιλογή, αυτή του Λορέν Μορόν.