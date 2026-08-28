Άρης: Αυτή είναι η νέα φανέλα στα εντός έδρας παιχνίδια (vid)
Σύμφωνα με όσα κοινοποίησε η ΠΑΕ Άρης, η νέα φανέλα είναι… «Σχεδιασμένη, με τα υψηλά standard της κορυφαίας εταιρείας αθλητικής ένδυσης! Προορισμένη, να ανταποκρίνεται στο DNA της ομάδας μας!». Η νέα φανέλα θα κάνει «πρεμιέρα» στον εντός έδρας αγώνα (30/8, 19:30) με τον ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης» και όπως σημείωσε η ΠΑΕ… «η νέα φανέλα είναι ήδη διαθέσιμη για όλους τους φιλάθλους μας, στο φυσικό κατάστημα, επί της Παπαναστασίου, ARIS FC Store, ηλεκτρονικά στο https://arisfc.store και από 3/9 στα καταστήματα INTERSPORT, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα!».
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