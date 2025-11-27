Ο Ίλια Βούκοτιτς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δικέφαλο και θα χάσει την αναμέτρηση του ΟΦΗ με το Βόλο. Παραμένουν εκτός Νέιρα και Ζανελάτο.

«Νοκ άουτ» παραμένει ο Ίλια Βούκοτιτς. Ο Μαυροβούνιος χαφ του ΟΦΗ είναι εκτός δράσης από την περασμένη εβδομάδα και από τις εξετάσεις που έκανε προέκυψε πως ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει και το ερχόμενο ματς με το Βόλο στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Από εκεί και πέρα εκτός παραμένει ο Φράνκο Ζανελάτο, ο οποίος δέχτηκε χτύπημα στην τελευταία προπόνηση πριν το ματς με την ΑΕΛ Novibet. Επιπρόσθετα ο Χουάν Νέιρα αποχώρησε από το ματς της Λάρισας με ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις, κάτι που σημαίνει πως αναμένεται να χάσει το ματς με τους Θεσσαλούς.

Η προπόνηση της Πέμπτης (27/11) περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και αγωνιστικό παιχνίδι. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή (28/11), στις 11:00, μετά το τέλος της οποίας θα ανακοινωθεί η αποστολή.