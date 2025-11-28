Ο Ροντινέι και το ελάττωμά του να... ξεχνιέται καλύπτοντας αντιπάλους τους, χωρίς να τους βγάζει οφσάιντ!

Ο Ροντινέι είναι ένας παίκτης που γράφει τη δική του ιστορία στον Ολυμπιακό. Είχε τρομερή συνεισφορά στην κατάκτηση του Conference League και στη συνέχεια στην επιστροφή στα νταμπλ για τους ερυθρόλευκους.

Φέτος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό και έχει χάσει 7 ματς συνολικά, με αποτέλεσμα να μετράει σε 11 ματς και 660' μόλις 1 ασίστ. Αυτή η μαγική πάσα στον Νασιμέντο στο 3-1 με την Κηφισιά.

Αν έχουμε παρατηρήσει, ωστόσο, ένα κουσούρι του είναι αυτό στην αμυντική του συγκέντρωση. Και κυρίως στην τοποθέτησή του όταν η ομάδα πάει να παίξει το οφσάιντ.

Τα ματς πρωταθλήματος:

Ολυμπιακός-Άρη 2-1

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 του Άρη, σ' ένα ματς που παραλίγο να... βγάλει τα μάτια του. Από το 2-0, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 2-1 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μορόν σε παράβαση που υπέπεσε ο Μάνσα, αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες.

Ο Ροντινέι στο 89' ξεχασμένος και με την άμυνα ανεβασμένη κράτησε τον Αλφαρέλα στο παιχνίδι, αλλά ο Παναγίδης είδε το πλασέ του στο γύρισμα του συμπαίκτη του να το κόβει εντυπωσιακά ο Βραζιλάνος διορθώνοντας το λάθος του.

Κηφισιά-Ολυμπιακός 1-3

To 1-1 έρχεται από στημένη φάση, με τον Ποκόρνι να μένει στο παιχνίδι από τον Ροντινέι που ήταν αρκετά πιο πίσω από την ευθεία της άμυνας, αλλά και τον Ορτέγα που είχε το μαρκάρισμα αντιπάλου του. Από το χτύπημα του Πόμπο, η μπάλα πήγε δεξιά στον Ποκόρνι και από εκεί στον Σιμόν, ο οποίο βρήκε τον Παντελίδη για να ισοφαρίσει για την ομάδα του σε 1-1.

Ολυμπιακός-Ατρόμητος 3-0

Στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος, η ομάδα του Πειραιά δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Ατρόμητο, αλλά το σκορ διαμορφώθηκε στο τέλος. Με τα γκολ του Ταρέμι στο 81' και στο 90'. Στο 87' ο Μπάκου όπως θα δούμε βρήκε την τρύπα από την πλευρά του Ροντινέι και το πλασέ του πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Τζολάκη.

Τα ματς στο Champions League

Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν 1-1

Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ολυμπιακός δέχεται γκολ... μαχαιριά. Μια άδικη ισοφάριση. Ένα ματς που βάσει της εικόνας του έπρεπε να είχε πάρει. Στο 93', λοιπόν, o Φέερμαν εκτελεί το φάουλ, με τον Σούτεν να μένει στο παιχνίδι, πριν η μπάλα πάει στον σκόρερ Πέπι, από τον Ροντινέι.

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

Τι παιχνίδι! Τι... ροντέο! Ο Ολυμπιακός έπαιξε υπηρετώντας τις ποδοσφαιρικές του Αρχές και έχασε μ' αυτές. Αλλά το πάλεψε και το έφτασε ως το τέλος. Παραλίγο να γίνει και το 4-4, με τη «βασίλισσα» να έχει στις τελευταίες στιγμές του ματς παθητικό ρόλο.

Με τον Μπαπέ να έχει φύγει... σφαίρα καλυπτόμενος οριακά από τον Ροντινέι, το 1-3 ήταν απλά τυπική υπόθεση. Η άμυνα εδώ ήθλε να τραβηχτεί πιο γρήγορα για να βγει οφσάιντ ο Γάλλος, αλλά ο Βραζιλιάνος ήταν ένα κλικ πιο αργός.