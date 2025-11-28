Μετά το τέλος της 5ης αγωνιστικής, τα περιθώρια για την 24άδα στο League Phase του Champions League έχουν... στενέψει για τον Ολυμπιακό.

Η ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο (3-4) άφησε τον Ολυμπιακό στους δύο βαθμούς με το τέλος της 5ης αγωνιστικής του League Phase του Champions League και με τρεις αγωνιστικές να απομένουν, τα περιθώρια για πρόκριση έχουν στενέψει αρκετά.

Οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να κάνουν το 3/3 κόντρα σε Καϊράτ (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός) και Άγιαξ (εκτός) αν θέλουν να διεκδικήσουν μία θέση στην 24άδα και να συνεχίσουν στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Φυσικά, οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ τους και αυτό το δείχνουν οι αριθμοί στο «Football Meets Data».

Σύμφωνα με την πλατφόρμα, η πιθανότερη θέση για να τερματίσει ο Ολυμπιακός είναι στην 31η με 10.5% και από εκεί και πέρα, με 4,8% για να βρεθεί στην 24η θέση και να πάρει το εισιτήριο για τα νοκ-άουτ ενώ το ανώτερο που μπορεί να πιάσει είναι η 16η θέση όπου έχει ελάχιστες πιθανότητες με 0,1%.

Από εκεί και πέρα, οι πιθανότητες πρόκρισης για τους Πειραιώτες είναι 16% και για αποκλεισμό αγγίζουν το 84%.