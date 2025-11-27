Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Χωρίς Τσιριβέγια στην μεσαία γραμμή και με τριάδα στην άμυνα
Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να μην ρισκάρει με την χρησιμοποίηση του Πέδρο Τσιριβέγια, παρά την επιθυμία του παίκτη του να αγωνιστεί κι έβαλε τους Τσέριν, Μπακασέτα και Τζούρισιτς στην τριάδα του κέντρου.
Ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να παίξει με τριάδα πίσω έχοντας τους Τουμπά, Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν ενώ στα ως πλάγιοι φουλ μπακ θα είναι ο Καλάμπρια από την μία και ο Ζαρουρί από την άλλη.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Τουμπά, Τσέριν, Μπακασέτας, Τζούρισιτς, Τέτε, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.
The Starting XI vs Sturm Graz 1️⃣1️⃣#Panathinaikos #PAOFC #UEL #SGRPAO pic.twitter.com/EVpAbC2Agx— Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 27, 2025
