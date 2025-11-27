Πρόστιμα για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Η Stoiximan Superleague ανακοίνωσε τα πρόστιμα που επέβαλε η πειθαρχική της επιτροπή στις ομάδες για τα όσα συνέβησαν την 11η αγωνιστική.

Πέντε πρόστιμα έριξε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague για τα όσα έγιναν την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Παναιτωλικός και Αστέρας Aktor τιμωρήθηκαν με χρηματικά πρόστιμα ενώ ο Βόλος απαλλάχθηκε.

Οι «πράσινοι» θα πληρώσουν 2.000 ευρώ ενώ από 1.000 θα πρέπει να καταβάλλουν ο «δικεφάλος του βορρά», η «Ένωση», οι Αρκάδες και τα «καναρίνια».

Αναλυτικά οι αποφάσεις

«Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 232/27-11-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και

4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 23-11-2025 με την ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ)

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 230/27-11-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ τη χρηματική ποινή

των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14

παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 22-11-2025 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR)



Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 231/27-11-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την 1η αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την 2η αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τη χρηματική ποινή

των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ,

14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της

ΕΠΟ).

(αγώνας της 23-11-2025 με την ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ)



Αρ. Απόφ. 234/27-11-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

(αγώνας της 24-11-2025 με την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ)



Αρ. Απόφ. 233/27-11-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και

4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 23-11-2025 με την ΠΑΕ ΑΡΗΣ)



Αρ. Απόφ. 229/27-11-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ASTERAS AKTOR

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ASTERAS AKTOR τη χρηματική ποινή

των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14

παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 22-11-2025 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ)»

