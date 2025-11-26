Ο Αποστολάκης και ο Χατζηθεοδωρίδης συμπλήρωσαν κάρτες, με τον Κόντη να επιλέγει να στερηθεί των υπηρεσιών τους στα ματς του ΟΦΗ, με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, αντιστοίχως.

Τόσο ο Γιάννης Αποστολάκης, όσο και ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες στη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ στην έδρα της ΑΕΛ Novibet. Συνεπώς ο Χρήστος Κόντης κλήθηκε να επιλέξει ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς της Stoiximan Super League, ώστε να στερηθεί των υπηρεσιών τους.

Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων μεσοεπιθετικών θα χάσει τον αγώνα της 13ης αγωνιστικής με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Φάληρο (6/12, 17:00), ενώ ο 28χρονος αριστερός μπακ δεν θα αγωνιστεί στον τελευταίο αγώνα του 2025 με αντίπαλο την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (21/12, 21:00).

Οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ επέστρεψαν στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο το πρωί της Τετάρτης (26/11), μετά το ρεπό της Τρίτης και έπιασαν δουλειά ενόψει του αγώνα με το Βόλο στο Παγκρήτιο. Όσοι αγωνίστηκαν στη Λάρισα ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπεία, ενώ η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Ο Χουάν Νέιρα, ο οποίος αποχώρησε από τον αγώνα με ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο, έκανε θεραπεία, όπως και ο Ίλια Βούκοτιτς, ενώ ο Φράνκο Ζανελάτο ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη (27/11), στις 11:00.