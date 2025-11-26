ΟΦΗ: Εκτίει με Ολυμπιακό ο Αποστολάκης, δηλώθηκε με ΑΕΚ ο Χατζηθεοδωρίδης
Τόσο ο Γιάννης Αποστολάκης, όσο και ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες στη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ στην έδρα της ΑΕΛ Novibet. Συνεπώς ο Χρήστος Κόντης κλήθηκε να επιλέξει ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς της Stoiximan Super League, ώστε να στερηθεί των υπηρεσιών τους.
Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων μεσοεπιθετικών θα χάσει τον αγώνα της 13ης αγωνιστικής με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Φάληρο (6/12, 17:00), ενώ ο 28χρονος αριστερός μπακ δεν θα αγωνιστεί στον τελευταίο αγώνα του 2025 με αντίπαλο την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (21/12, 21:00).
Οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ επέστρεψαν στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο το πρωί της Τετάρτης (26/11), μετά το ρεπό της Τρίτης και έπιασαν δουλειά ενόψει του αγώνα με το Βόλο στο Παγκρήτιο. Όσοι αγωνίστηκαν στη Λάρισα ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπεία, ενώ η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.
Δείτε ΕπίσηςΟΦΗ: Η μεγαλειώδης γιορτή για τα 100 χρόνια (vid)
Ο Χουάν Νέιρα, ο οποίος αποχώρησε από τον αγώνα με ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο, έκανε θεραπεία, όπως και ο Ίλια Βούκοτιτς, ενώ ο Φράνκο Ζανελάτο ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη (27/11), στις 11:00.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.