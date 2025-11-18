Ο Ανδρέας Τεττέη με τη δράση του κατά του ρατσισμού και το δημόσιο λόγο του κατάφερε να πάρει μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση από τη FIFPRO.

Το παραμύθι της ζωής του Ανδρέα Τεττέη συνεχίζει να γίνεται ολοένα και πιο όμορφο. Ο επιθετικός της Κηφισιάς κάνει... θραύση με τη δράση του εκτός γηπέδων. Μέσα σε 8 μήνες έγινε πρεσβευτής του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού, εξελίχθηκε στον κορυφαίο Έλληνα επιθετικό της Stoiximan Super League, πήρε τη μεγάλη μεταγραφή της καριέρας του στον Παναθηναϊκό σε ένα ιδιαίτερα συμφέρον deal για την ομάδα του, αγωνίστηκε με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και το απόγευμα της Τρίτης (18/11) βραβεύτηκε από τη FIFPRO!

Από το 2008 που η Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών θέσπισε τα Merit Awards ο διεθνής φορ της ομάδας των Βορείων Προαστίων έγινε ο πρώτος Έλληνας που παίρνει σχετικό βραβείο.

Ο πρεσβευτής του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού τιμήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της FIFPRO για τη δράση του και τη συμμετοχή του σε καμπάνιες για την ενημέρωση κατά του ρατσισμού και από τη στιγμή που ο 24χρονος επιθετικός βρίσκεται με την αποστολή της Εθνικής στην Ουγγαρία για το ματς με τη Λευκορωσία το βραβείο παρέλαβαν οι εκπρόσωπο του συνδέσμου που ταξίδεψαν στην Πορτογαλία.

Το Gazzetta ξετυλίγει το... κουβάρι για το πως ο Ανδρέας Τεττέη κατάφερε να φτάσει αυτή στην ιδιαίτερα ξεχωριστή και σπουδαία ατομική διάκριση.

Το δέσιμο με τη μητέρα του, ο... πατέρας Πρίτσας και το «σπίτι» της Κηφισιάς

Ο Ανδρέας Τεττέη γεννήθηκε στην Ελλάδα τον Μάιο του 2001 και μεγάλωσε στην Κυψέλη, στην οποία μένει μέχρι σήμερα. Είναι γιος μεταναστών, καθώς η μητέρα του προέρχεται από τη Σιέρα Λεόνε και ο πατέρας του από την Γκάνα. Ο «δεσμός» με τη μαμά του είναι ιδιαίτερα βαθύς, καθώς εκείνη αποτέλεσε το στήριγμα τόσο γι΄αυτόν όσο και για τα αδέλφια του (δυο κορίτσια και ισάριθμα αγόρια), καθώς δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε σε εργατικό δυστύχημα λίγους μόλις μήνες μετά τη γέννηση του. Σε αυτό το πλαίσιο ο διεθνής φορ έκανε ειδική αναφορά στη μητέρα του μετά τη παρθενική του εμφάνιση με το εθνόσημο.

Ο νεαρός επιθετικός βίωσε στο πετσί του το «τέρας» του ρατσισμού, όμως όχι απλά δεν τον «λύγισε» αλλά έγινε ορκισμένος πολέμιος του, καθώς πάντα ονειρευόταν έναν καλύτερο κόσμο για κάθε... Ανδρέα και κάθε συνάνθρωπο του.

Κόντρα σε όλα τα προβλήματα, οικονομικά και κοινωνικά, «κυνήγησε» το όνειρο του να γίνει ποδοσφαιριστής, παίζοντας σε ερασιτεχνικά σωματεία όπως ο Άτλαντας Κυψέλης και η Κορωνία Γαλατσίου, ενώ τον Γενάρη του 2020 μετακόμισε από τον ΠΑΟ Ρουφ της Α' ΕΠΣΑ στην Κηφισιά της Γ' Εθνική, όταν τον ξεχώρισε ο άνθρωπος που έμελλε να γίνει ο πνευματικός του πατέρας (κυριολεκτικά) αλλά και η μοναδική πατρική φιγούρα που είχε. Ο Χρήστος Πρίτσας.

Στο Ζηρίνειο βρήκε ένα «σπίτι», όπου εκτός από «πατέρα» βρήκε κι ένα... μεγάλο αδελφό - προστάτη, όπως είναι ο Στέφανος Κοτσόλης. Σε ένα απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον ο Τεττέη βρήκε το χώρο για να εξελίξει το ακατέργαστο ταλέντο του, το οποίο έπειτα από πολλή δουλειά σε Κηφισιά και Παναιτωλικό εξελίχθηκε... σε διαμάντι.

Τον Γενάρη του 2023 ο Άντριους Τέτε έγινε και με τη... βούλα Έλληνας, καθώς πήρε το χαρτί της ιθαγένειας του και έγινε Ανδρέας Τεττέη, ενώ πριν από λίγους μήνες βαφτίστηκε, με τον Χρήστο Πρίτσα να είναι ο νονός του.

Η μάχη κατά του ρατσισμού με λόγια και πράξεις

Ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ήθελε να αξιοποιήσει την προβολή του για έναν ανώτερο σκοπό. Τη μάχη κατά του ρατσισμού. Σε κάθε ευκαιρία και κάθε συνέντευξη ο Τεττέη μιλούσε ανοιχτά και χωρίς κόμπλεξ για αυτό το «τέρας», θέλοντας να αποτελέσει παράδειγμα για όλους τους Τεττέη εκεί έξω.

Στις 11 Φεβρουαρίου του 2024 ο Τεττέη μετά από ισοπαλία της Κηφισιάς με το Βόλο κατήγγειλε σε δηλώσεις του στην Cosmote TV πως έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης, καθώς κάποιος από τον αντίπαλο πάγκο τον αποκάλεσε «μαϊμού». Όπως έφερε στο φως η ομάδα τους ο άνθρωπος που δεν κατονόμασε ο νεαρός επιθετικός ήταν ο Αχιλλέας Μπέος.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη με σύσσωμη την οικογένεια της Κηφισιάς να στέκεται έμπρακτα και θερμά στο πλευρό του. Στα αθλητικά δικαστήρια ο Τεττέη βγήκε νικητής και στους δυο βαθμούς, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να παίρνει το ματς με 3-0 άνευ αγώνος, όπως προέβλεπε ο κανονισμός για ρατσιστική επίθεση από αξιωματούχο, ο οποίος πλέον έχει αλλάξει.

Με αυτή την απόφαση ο Τεττέη έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που... νίκησε τον ρατσισμό στο πλαίσιο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, το μοναδικό ματς που κρίθηκε για τέτοιο ιδιαίτερο λόγο.

Ο ρόλος του στον ΠΣΑΠΠ

Η προβολή που πήρε λόγο της υπόθεσης και το μήνυμα που στάλθηκε μέσω της νομικής του νίκης του έδωσε ακόμα ένα πάτημα για να μιλάει ανοιχτά κατά του ρατσισμού. Η συνολική του δράση σε αυτή τη «μάχη» οδήγησε τον ΠΣΑΠΠ να τον κάνει Πρεσβευτή του Συνδέσμου κατά του ρατσισμού.

Στις 21 Μαρτίου του 2025, την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων, ο ΠΣΑΠΠ ανακοίνωσε την έναρξη της κοινής της πορείας με τον Τεττέη, ο οποίος στην πρώτη του πράξη ως πρεσβευτής του Συνδέσμου βρέθηκε στο 6ο Λύκειο Αγρινίου (από τη στιγμή που τότε αγωνιζόταν στον Παναιτωλικό), όπου μίλησε στους μαθητές που αποτελούν το «αύριο» της κοινωνίας μας, με σύνθημα «Ισοι στο γήπεδο, ίσοι στη ζωή».

Έκτοτε ο Τεττέη στο πλαίσιο του ρόλου μίλησε τόσο σε σχολεία, όσο και σε προσφυγόπουλα που διαμένουν σε δομές, μέσω MKO, θέλοντας να εμπνεύσει αυτά τα παιδιά.

Για αυτή του τη δράση ο ΠΣΑΠΠ πρότεινε το μέλος του στα Merit Awards της FIFPRO, όπου τελικά βγήκε νικητής για το βραβείο Player Activism, σε μια σπουδαία διεθνή αναγνώριση. Αξιοσημείωτο πως μεταξύ των αντιπάλων του ήταν και ο Εμπερέτσι Έζε της Άρσεναλ.

Αυτή η διάκριση είναι ακόμα ένα «παράσημο» στην πορεία του Τεττέη, ο οποίος το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα σταματήσει για ένα καλύτερο αύριο.