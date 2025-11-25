Οι χειμερινές μεταγραφικές αναζητήσεις του Παναθηναϊκού

Αυτές είναι οι τρεις θέσεις για τις οποίες ο Παναθηναϊκός κινείται στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου. Ο αστερίσκος για τέταρτη επιλογή.

«Καυτός» αναμένεται να είναι ο μεταγραφικός Γενάρης για τον Παναθηναϊκό.

Η αξιολόγηση του έμψυχου δυναμικού από τον Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο, οι πρώτες κατευθύνσεις έχουν δοθεί για τον τρόπο που θα κινηθούν οι «πράσινοι» για να καλύψουν τα κενά που είτε προέκυψαν από παραλείψεις του καλοκαιριού είτε από την εικόνα συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών κατά την διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σε πρώτη φάση αξίζει να σημειώσουμε πως η διοίκηση του κλαμπ είναι διατεθειμένη και έτοιμη να κάνει πράξη όλα τα «θέλω» του Ισπανού προπονητή, ώστε να τον στηρίξει με τον πλέον έμπρακτο τρόπο, παρέχοντας του όλα τα ποδοσφαιρικά «εργαλεία» που εκείνος κρίνει ότι έχει ανάγκη.

Οι τρεις αναζητήσεις του Παναθηναϊκού

Σε ποιες θέσεις έχει πέσει το βάρος και ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παικτών που αναζητά το «τριφύλλι»;

Έναν κεντρικό χαφ box to box που θα έρθει να διορθώσει το καλοκαιρινό «έγκλημα» με την προσθήκη του Ρενάτο αντί του Μαξίμοβιτς. Στο 4-2-3-1 του Μπενίτεθ ο Τσιριβέγια είναι ο playmaker και οι «πράσινοι» ψάχνουν το ιδανικό «κούμπωμα» δίπλα στον Ισπανό χαφ.

Έναν δημιουργικό χαφ, ένα «10άρι», έναν παίκτη πίσω από τον φορ. Μέχρι στιγμής ο Βισέντε Ταμπόρδα δεν έχει πείσει τον προπονητή, δεν παίρνει χρόνο συμμετοχής και δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Στη θέση αυτή ο Παναθηναϊκός έχει απόλυτα ενεργό και επιδραστικό, τον Τάσο Μπακασέτα. Το «τριφύλλι» ψάχνει παίκτη εκεί και αυτή η μεταγραφή δεν θα γίνει, μόνο αν ο Αργεντινός άσος καταφέρει να βάλει κάτι διαφορετικό στη συζήτηση μέσα από την εικόνα σε προπονήσεις κυρίως και παιχνίδια.

Έναν εξτρέμ που θα μπορεί να δώσει λύσεις σε σκοράρισμα και δημιουργία. Δεν αποκλείεται να κινηθεί και σε προφίλ παικτών που μπορούν να παίξουν τόσο στα άκρα όσο και στο «10».

Το ανοιχτό θέμα του τερματοφύλακα

Από κει και πέρα, υπάρχει ένας «αστερίσκος», ένα ανοιχτό θέμα αλλά όχι απόφαση για την θέση κάτω από τα δοκάρια. Είναι κάτι που θα αποφασιστεί εν καιρώ, εξάλλου ο Λαφόν μόλις καθιερώθηκε κάτω από τα δοκάρια και έκανε την διαφορά, υπέστη θλάση ενώ ο Ντραγκόφσκι είναι ένα «ερωτηματικό».

Ο καιρός, ο χρόνος και τα παιχνίδια θα δείξουν το αν αν μειωθούν ή θα αυξηθούν οι πιθανότητες.