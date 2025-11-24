Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του αγώνα Βόλος - Λεβαδειακός 1-2.

Ο Λεβαδειακός με δύο γκολ του Άλεν Όζμπολτ πήρε σπουδαία νίκη με 2-1 στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο.

Η ομάδα της Βοιωτίας στο 6' είδε δοκάρι με τον Μπάλτσι και ο Βόλος ήταν αυτός που προηγήθηκε στο 22', έπειτα από φάουλ του Τζόκα που κόντραρε στον Τσάπρα.

Στο 44' ο Λεβαδειακός κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Κόμπα και το αξιοποίησε ο Όζμπολτ για το 1-1. Στο 67' έγινε το 1-2 από τον Όζμπολτ σε γύρισμα του Τσάπρα κι αυτό ήταν και το τελικό σκορ που χάρισε τη νίκη στους φιλοξενούμενους.

Τα highlights της αναμέτρησης.