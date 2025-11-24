Βόλος - Λεβαδειακός 1-2: Τα highlights του αγώνα
Ο Λεβαδειακός με δύο γκολ του Άλεν Όζμπολτ πήρε σπουδαία νίκη με 2-1 στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο.
Η ομάδα της Βοιωτίας στο 6' είδε δοκάρι με τον Μπάλτσι και ο Βόλος ήταν αυτός που προηγήθηκε στο 22', έπειτα από φάουλ του Τζόκα που κόντραρε στον Τσάπρα.
Στο 44' ο Λεβαδειακός κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Κόμπα και το αξιοποίησε ο Όζμπολτ για το 1-1. Στο 67' έγινε το 1-2 από τον Όζμπολτ σε γύρισμα του Τσάπρα κι αυτό ήταν και το τελικό σκορ που χάρισε τη νίκη στους φιλοξενούμενους.
Τα highlights της αναμέτρησης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.