Ο 23χρονος έκρινε με δικό του γκολ την αναμέτρηση με τον Άρη (1-0, 23/11) και μίλησε στην κάμερα του AEK TV, λέγοντας πως έδωσε χαρά στον κόσμο του συλλόγου.

Αρκετά χαρούμενος, όχι μόνο για το γκολ του, το οποίο έκρινε το παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague απέναντι στον Άρη (23/11, 1-0), αλλά κυρίως για την επιστροφή του στη δράση, εμφανίστηκε ο Σαλβαδόρ Ζίνι.

Ο 23χρονος στράικερ της ΑΕΚ εκπλήρωσε την υπόσχεση που είχε δώσει στον τραυματία Φραντζί Πιερό για γκολ, ενώ αναδείχθηκε και MVP του αγώνα. Σε δηλώσεις του στην κάμερα του ΑΕΚ TV, ανέφερε πως με αυτό το γκολ κατάφερε να δώσει χαρά στον κόσμο της Ένωσης, ενώ μίλησε και για το ματς της Πέμπτης (27/11) με τη Φιορεντίνα, λέγοντας πως πρόκειται για μια πολύ καλή ομάδα.

«Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο για εμάς, ένα παιχνίδι στο οποίο εφαρμόσαμε όσα είχαμε δουλέψει την προηγούμενη εβδομάδα. Καταφέραμε, μπορέσαμε σκοράραμε, πήραμε τους τρεις βαθμούς, που ήταν σημαντικό. Θέλαμε τη νίκη και τώρα έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη εβδομάδα, οπότε όσο προλαβαίνουμε, πρέπει να ξεκουραστούμε».

Για την επιστροφή του στη δράση μετά από δύο μήνες:

«Ήταν δύσκολη η περίοδος του τραυματισμού. Αυτό που προσπάθησα να κάνω ήταν να προσπαθήσω να επανέλθω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δόξα τω Θεώ, τα κατάφερα. Είμαι εδώ, μπόρεσα, βοήθησα την ομάδα με ένα γκολ, έκανα τον κόσμο που ήρθε εδώ να μας στηρίξει χαρούμενο. Είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα και συνεχίζουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει».

Για το παιχνίδι με τη Φιορεντίνα:

«Είναι σίγουρο ότι παίζουμε κόντρα σε μια καλή ομάδα. Όλα τα παιχνίδια είναι πλέον δύσκολα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να πάρουμε ένΑ θετικό αποτέλεσμα κι έχουμε μπροστά μας κάποιες ημέρες για να δουλέψουμε».