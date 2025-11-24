Ο Ζίνι στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV αναφέρθηκε στο λόγο που αφιέρωσε το γκολ του στη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη στον Πιερό.

Ένας φορ επέστρεψε κι ένας τέθηκε νοκ άουτ για τον Μάρκο Νίκολιτς. Λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του Φραντζί Πιερό ο Ζίνι επέστρεψε στη δράση έπειτα από δυο μήνες και πέτυχε το γκολ στη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και ανέφερε πως ο υψηλόσωμος επιθετικός από την Αϊτή του είχε ζητήσει να σκοράρει και για αυτό του αφιέρωσε το γκολ του, σηκώνοντας τη φανέλα του.

Θυμίζουμε πως ο Πιερό θα κάνει αρθροσκόπηση και θα μείνει εκτός δράσης για 3-4 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως θα επιστέψει μετά τα Χριστούγεννα.

Οι δηλώσεις του Ζίνι

«Η αλήθεια είναι ότι κάναμε ένα περίπλοκο παιχνίδι. Με βάση την εικόνα μας θα μπορούσαμε να σκοράρουμε περισσότερα τέρματα. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, είμαστε σε καλό δρόμο».

Για το πώς πέρασε το χρονικό διάστημα που ήταν εκτός: «Ήταν μια δύσκολη στιγμή, ήθελα να επιστρέψω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είμαι ευγνώμων στον Θεό και στο ιατρικό επιτελείο που επέστρεψα».

Για την αφιέρωση στον Πιερό: «Είναι αλήθεια ότι όταν μπήκε το γκολ ήθελα να το κάνω. Μου ζήτησε ο Πιερό να βάλω γκολ και να του το αφιερώσω. Ήθελα να του δώσω ένα έξτρα κίνητρο να επιστρέψει».