Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την ΑΕΚ που παρουσιάζει πρόοδο, αλλά και για τη μεγάλη ανάγκη να βρει ακρίβεια στα τελειώματα των φάσεων για να μην αδικεί τον εαυτό της.

Η επιστροφή από τη διακοπή των δύο εβδομάδων για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων είναι πάντα περίεργη. Η ΑΕΚ είχε αφήσει μια ωραία γεύση στο Ηράκλειο όπου παρά το 0-1, είχε παρουσιάσει ένα όμορφο πρόσωπο κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση πάνω στην οποία θα έπρεπε να χτίσει. Είχε δείξει ότι μπορεί να βάλει την μπάλα κάτω και να δημιουργήσει ωραίες συνεργασίες βγάζοντας συνδυαστικό ποδόσφαιρο πάνω στο χορτάρι. Και από εκεί που το είχε αφήσει, το έπιασε ουσιαστικά με την επανέναρξη απέναντι στον Άρη.

Από το ξεκίνημα του ματς μέχρι το τέλος του η ΑΕΚ είχε την υπεροχή δείχνοντας ότι βελτιώνεται έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία είχε προβληματίσει σε αρκετά παιχνίδια με την εικόνα της. Οι παίκτες του Νίκολιτς πήγαιναν σωστά την μπάλα μπροστά με καλή ανάπτυξη και έφταναν στην περιοχή του αντιπάλου με μεγάλη ευκολία. Είτε από τον άξονα, είτε από τα πλάγια η Ένωση με ορθολογικό τρόπο γινόταν απειλητική, δείχνοντας βελτιωμένη στο κομμάτι της δημιουργίας. Τι έλειπε για να ολοκληρώσει την καλή της εμφάνιση; Το σωστό τελείωμα των φάσεων. Ένα πρόβλημα που την ταλαιπωρεί συνέχεια τη φετινή σεζόν.

Στο πρώτο μέρος παρά τις πολλές τελικές που έβγαλε, η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να δημιουργήσει τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες και αυτό γιατί οι θέσεις εκτέλεσης δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Στο δεύτερο μέρος με την ενέργεια που διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και με την επιμονή της, άρχισε να κλείνει όλο και περισσότερο τον Άρη στην περιοχή του δημιουργώντας μεγάλες στιγμές και τελικά βρήκε το γκολ που ξεκλείδωσε το ματς και τη διατήρησε κοντά στην κορυφή. Ωστόσο, με βάση την εικόνα της, αδικεί τον εαυτό της που έφτασε ως το 77' για να συνδυαστούν οι δύο κορυφαίοι της αναμέτρησης, ο Μάνταλος και ο Ζίνι, για να δώσουν τη λύση. Είχαμε αναλύσει στη διακοπή ότι στην ΑΕΚ «έλειπαν» επτά γκολ όπως έχει καταγράψει η στατιστική, συνεπώς είναι ώρα να γίνει κυνική και να παίρνει αυτό που δικαιούται πιο νωρίς μέσα στο παιχνίδι.

Ένας Μάνταλος να τον πιεις στο ποτήρι και ο γεμάτος ενέργεια Ζίνι

Ο Μάνταλος έχει κάνει για άλλη μια φορά ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι. Όχι μόνο στο δημιουργικό κομμάτι λόγω της ασίστ, αλλά και για τη γενικότερη συμμετοχή του στην οργάνωση, αλλά και ανασταλτικά. Την ίδια στιγμή η επιστροφή του Ζίνι στην επίθεση έδωσε τις εντάσεις, τα τρεξίματα και την έκρηξη που έλειπε λόγω της απουσίας του. Ο Νίκολιτς παράλληλα με τη χρησιμοποίησή του ως δεύτερο φορ είχε ακόμα έναν παίκτη μέσα στο «κουτί» μαζί με τον Γιόβιτς, κάτι που έφερε και το γκολ της νίκης. Πολύ σημαντικό για τον Σέρβο κόουτς ότι τον έχει ξανά διαθέσιμο μετά από δύο μήνες, αλλά είναι και ατυχία όμως ο τραυματισμός του Πιερό που περιορίζει τον Νίκολιτς από το να επιλέγει σταθερά τον αγαπημένο του, όπως έχει δηλώσει, σχηματισμό με δύο επιθετικούς.

Από εκεί και πέρα οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης που έπαιξαν ως εσωτερικοί μέσοι δεν τράβηξαν επιθετικά καθώς οι ενέργειές τους στην τελική προσπάθεια ήταν επιπόλαιες. Μπορεί να είχαν συνεισφορά στην ανάπτυξη, ωστόσο δεν είχαν ακρίβεια στην τελική τους ενέργεια. Μιλώντας για πρόσωπα, ο Πινέδα συνεχίζει από εκεί που είχε μείνει πριν τη διακοπή, με τον Μεξικανό μέσο παρά το κουραστικό υπερατλαντικό του ταξίδι και τη μία προπόνηση ουσιαστικά να κινεί τα νήματα μαζί με τον Μάνταλο στον άξονα, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την απόκρουση του Στρακόσα στην ευκαιρία του Πέρεθ. Διότι μπορεί ο Άρης να είχε παθητικό ρόλο, αλλά του στέρησε το προβάδισμα, πραγματοποιώντας ακόμα μια καθοριστική επέμβαση φέτος.

Η ΑΕΚ μετά το δεύτερο μέρος στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ και έπειτα από τη χθεσινή εικόνα της κόντρα στον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια δείχνει ότι ομορφαίνει στο μάτι. Πάνω σε αυτές τις εμφανίσεις πρέπει να συνεχίσει να χτίζει η ΑΕΚ και να κοιτάξει να γίνει και αποτελεσματική γιατί είναι κρίμα να μην τελειώνει νωρίτερα τέτοια παιχνίδια ή να τα κρατάει «ζωντανά» ως το τέλος. Κουραστικό να το επαναλαμβάνουμε, αλλά από την άλλη αποτελεί και την πραγματικότητα, όπως αναγνώρισε και ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του. Πολύ σημαντικό τρίποντο για την ΑΕΚ όχι μόνο για το ότι διατηρήθηκε στους τρεις βαθμούς από την κορυφή, αλλά και γιατί πάει με ψυχολογία σε μια απαιτητική εβδομάδα που περιλαμβάνει Φιορεντίνα την Πέμπτη στην Ιταλία και Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την Κυριακή. Από Τετάρτη θα είμαστε στη Φλωρεντία και θα τα πούμε από εκεί για ένα δύσκολο ευρωπαϊκό ματς μεγάλης βαθμολογικής σημασίας για την ΑΕΚ, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα μετά την γκέλα με τη Σάμροκ Ρόβερς.