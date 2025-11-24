Πολύ σκληρή (και καλή) για να γκελάρει!

Ο Γιώργος Τσακίρης κάνει focus στη νίκη της Ένωσης (1-0) σε ένα ματς που κυριάρχησε, δημιούργησε και ξεχώρισε ο λαός της ΑΕΚ και ο Μανόλο...

Το ζευγάρι ομάδων που συναντήθηκε το βραδύ της στην Νέα Φιλαδέλφεια, αν μη τι άλλο προκαλούσε πριν την έναρξη του αγώνα αρκετό ενδιαφέρον, τόσο για την ανάγκη για νίκη που είχαν ΑΕΚ και Άρης, όσο και για το τι θα δούμε στο χορτάρι. Οι φιλοξενούμενοι αναμενόμενα έπαιξαν με στόχευση στην προσπάθειά τους να μην επιτρέψουν στην Ένωση να βρει γκολ, χωρίς μεγάλη επιτυχία η αλήθεια είναι μιας και πατούσε όποτε ήθελε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, πιο σωστά στην εστία του Διούδη, ενώ από την άλλη οι γηπεδούχοι από τον καταρτισμό της 11αδας φάνηκε πως επιθυμούσαν να παίξουν στο μισό του γήπεδο τον αντίπαλό τους. Η αλήθεια είναι πως αυτό ακριβώς είδαμε στο χορτάρι να συμβαίνει από τις δυο ομάδες: αυτή της Θεσσαλονίκης έφτασε κοντά να φύγει με κάτι από το γήπεδο και ας μην το άξιζε βάση συνολικής εικόνας του αγώνα, ενώ ο Δικέφαλος κατέκτησε τελικά τη νίκη (1-0) για την οποία (εκτός ότι την άξιζε απόλυτα) μόχθησαν αρκετά στον αγωνιστικό χώρο οι "κιτρινόμαυροι"!

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς απέδειξε για άλλη μια αναμέτρηση ότι είναι πολύ σκληρή (και καλή για να είμαστε δίκαιοι απέναντί της) για να γκελάρει: όπως ακριβώς το επιβεβαίωσε και απέδειξε στην Κρήτη πριν τη διακοπή με αντίπαλο τον ΟΦΗ... Η νίκη στην Νέα Φιλαδέλφεια με τον Άρη ήταν μονόδρομος και απογειώθηκε το "πρέπει" για την Ένωση αφού προηγήθηκαν οι νίκες των ανταγωνιστών της, όσων βρίσκονται σε απόσταση ανάσας από πάνω της, αλλά και του Παναθηναϊκού, τον οποίο αντιμετωπίζει την Κυριακή στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας! Η εικόνα της ομάδας του Σέρβου τεχνικού ήταν αυτή που περιμέναμε: κυριαρχικό ποδόσφαιρο, με υπομονή και με αρκετές φορές τους ποδοσφαιριστές της να πατάνε στο... κουτί του Διούδη. Άλλωστε εκτός από το γεγονός ότι ο Δικέφαλος είναι η ομάδα με τις περισσότερες τελικές στο πρωτάθλημα από οποιαδήποτε, είναι και η πρώτη by far στην κατηγορία με τις επαφές των παικτών της με την μπάλα μέσα στην εστία του αντιπάλου!

Ήταν σίγουρα ένα καλό και γεμάτο παιχνίδι παρά το γεγονός του φτωχού σκορ με την ομάδα που έπαιξε και άξιζε τη νίκη να την κατακτάει, κακά τα ψέματα, αυτή ήταν η ΑΕΚ! Επαναλαμβάνω πως η Ένωση ήταν κυρίαρχη σε όλο το παιχνίδι, μπορεί να έβγαλε περισσότερες καθαρές φάσεις στο δεύτερο 45λεπτο, όπως το τετ α τετ του Γιόβιτς, τη φάση του Ζίνι, την κεφαλιά του Μουκουντί, την ευκαιρία από το πέναλτι του Ζοάο Μάριο, αλλά ήταν εξίσου καλή στο πρώτο 45λεπτο (ίσως και καλύτερη) όπου πάτησε αμέτρητες φορές στο τελευταίο τρίτο του αντιπάλου και με ωραίο ποδόσφαιρο, συνδυαστικό και ας μην απείλησε αντίστοιχα αρκετά, όσο το έκανε στο δεύτερο 45λεπτο της αναμέτρησης όπου βρήκε και το γκολ φυσικά. Προσωπικά νομίζω ότι την έκανε καλύτερη από τα προηγούμενα παιχνίδια σε αυτό το (επιθετικό) κομμάτι η κοινή παρουσία του Γιόβιτς με τον Ζίνι...

Σίγουρα όταν παίζεις τέτοια ματς με αντίπαλους όπως ο Άρης του Χιμένεθ, που αμύνεται μαζικά και σωστά, είναι μεγάλη απουσία παικτών όπως οι Κουτέσα και ειδικά Ελίασον όπου έχουν την ικανότητα να γίνουν περισσότερο απειλητικοί από τα άκρα και έχουν δημιουργικές ικανότητες σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι για παράδειγμα μπορούν τούτη την περίοδο να έχουν στις αντίστοιχες θέσεις οι Καλοσκάμης και Ζοάο Μάριο! Η ΑΕΚ κέρδισε χθες γιατί είχε σε εξαιρετική βραδιά το δίδυμο των χαφ της, κορυφαίοι της αναμέτρησης οι Πινέδα και Μάνταλος (ο οποίος κάνει εξαιρετική ασίστ στο γκολ που χαρίζει το τρίποντο), διότι ο Ζίνι έδειξε σε σούπερ κατάσταση παρά τη δίμηνη απουσία του και ο Ρότα συνεχίζει να ξεχωρίζει σε κάθε παιχνίδι (ενώ μια χαρά τα πήγε για άλλη μια φορά το αμυντικό δίδυμο Μουκουντί και Ρέλβας).

Ένα ματς το οποίο θα ξεχαστεί (και πρέπει) γρήγορα για το αγωνιστικό του σκέλος (μιας και για την ΑΕΚ μπροστά υπάρχει η Φιορεντίνα και ο Παναθηναϊκός), αλλά πέρασε στην ιστορία για πάντα σχετικά με όσα ζήσαμε πριν την έναρξή του με πρωταγωνιστές τον κόσμο της Ένωσης και τον Μανόλο Χιμένεθ: περισσότερο από 25.000 φίλοι της ΑΕΚ απέδωσαν σεβασμό, αναγνώριση, αγάπη και αποθέωση στον Σεβιγιάνο τεχνικό της ομάδας του Άρη που στο παρελθόν έχει γράψει ιστορία στον πάγκο του Δικέφαλου! Το είχε ανάγκη ο δίκαιος κόσμος της ΑΕΚ αυτή τη βραδιά για χάρη του Χιμένεθ και ήθελε να προκύψει μια (κατά κάποιον τρόπο) "ηθική αποκατάσταση". Ήταν μια υπέροχη στιγμή που δείχνει και την άλλη, υπέροχη, πλευρά του ποδοσφαίρου άσχετα με το τι θα ακολουθήσει και την αντιπαλότητα στο χορτάρι για 90 λεπτά!

*Εκτιμώ ότι αναδείχθηκε και στον αγώνα με τον Άρη ότι υπάρχουν ζητήματα στο ρόστερ, το έχουν πει άλλωστε καιρό πριν ο Ριμπάλτα, αλλά και ο Νίκολιτς, γι' αυτό και πρέπει να γίνει μπόλικη και καλή δουλειά ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου! Ωστόσο είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός πως παραμένει εντός κόλπου δίχως διαιτητικά δεκανίκια με μούφα πέναλτι (αν ήταν ο Ελ Καμπί στη φάση του Γιόβιτς και Έλληνας διαιτητής θα έδινε πέναλτι αν και ΔΕΝ υπήρξε παράβαση) και γελοίες δεύτερες κίτρινες κάρτες όπως συμβαίνει στα ματς των συμμάχων (και σε αυτή την αγωνιστική έγινε)... Απαιτείται ενίσχυση και μάλιστα ουσίας για να συνεχίσει η ΑΕΚ να είναι εντός διεκδίκησης των στόχων της σε Ελλάδα και Ευρώπη!