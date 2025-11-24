Η κίτρινη κάρτα που αντίκρισε ο Πέδρο Τσιριβέγια στην φάση του τραυματισμού του ήταν η τρίτη του στο πρωτάθλημα και άρα επήλθε για κείνον αυτόματα τιμωρία μιας αγωνιστικής.

Στον Παναθηναϊκό βρίσκονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθεί ο Πέδρο Τσιριβέγια για να φανεί το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζει, αλλά και το διάστημα που θα χρειαστεί να απουσιάσει, αφού οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους κρίσιμα παιχνίδια με την Στουρμ Γκρατς (27/11) για την Ευρώπη και την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα (30/11).

Μέσα σ' όλα αυτά, ο Ισπανός μέσος συμπλήρωσε και κάρτες στο χθεσινό παιχνίδι, αφού στην φάση του τραυματισμού του, ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ στο τάκλιν που έκανε και του έδειξε και κίτρινη κάρτα, η οποία ήταν η τρίτη του για φέτος.

Αυτό σημαίνει πως ο Ράφα Μπενίτεθ πρέπει να επιλέξει ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του όπου θα στερηθεί τις υπηρεσίες του βασικού του ενορχηστρωτή. Αυτά είναι κόντρα στην ΑΕΚ (30/11) στην Λεωφόρο, ενάντια στην ΑΕΛ εκτός (07/12), απέναντι στον Βόλο στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ (21/12) στο τελευταίο ματς πριν την διακοπή.

Σίγουρα στην επιλογή αυτή που θα κάνει ο Ισπανός τεχνικός θα παίξει σημαντικό ρόλο και το αποτέλεσμα των εξετάσεών του, αφού σε περίπτωση που εκείνος δεν προλαβαίνει να είναι έτοιμος με την ΑΕΚ την Κυριακή (30/11), θα δηλωθεί να εκτίσει εκεί την ποινή του για να μην τον στερηθεί το «τριφύλλι» από κάποιο ματς που μπορεί να είναι διαθέσιμος.

Σε διαφορετική περίπτωση, σίγουρα τα παιχνίδια με ΑΕΛ και Βόλο, φαντάζουν τα μεγάλα φαβορί.