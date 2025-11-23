Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Τσιριβέγια στο ματς του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό.

Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό.

Ο Πέδρο Τσιριβέγια αποχώρησε τραυματίας στο 42' κι άφησε τη θέση του στον Πανσερραϊκό στον Άνταμ Τσέριν. Ο 28χρονος Ισπανός χαφ του τριφυλλιού ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξιό αστράγαλο, δεν μπορούσε να συνεχίσει και ο Μπενίτεθ τον πέρασε στον πάγκο.

Ο έμπειρος μέσος είναι πλέον αμφίβολος για τον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης με τη Στουρμ Γκρατς για την πέμπτη αγωνιστική του Europa League.