Στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Άρη ο Μάνταλος έβγαλε υπέροχη μπαλιά και ο Ζίνι με κεφαλιά πέτυχε το γκολ της νίκης, στην επιστροφή του έπειτα από δυο μήνες.

Ο Ζίνι επέστρεψε στη δράση δυο μήνες μετά τη βαριά θλάση που υπέστη στο Αιγάλεω και έγινε πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχανε τη μια ευκαιρία μετά την άλλη στο ματς με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά ο διεθνής Ανγκολέζος επιθετικός έδωσε τη λύση.

Στο 77ο λεπτό ο πιο δημιουργικός παίκτης του Δικεφάλου, ο Πέτρος Μάνταλος, έκανε μια ντρίμπλα, έβγαλε υπέροχη σέντρα και ο Ζίνι με κεφαλιά - κανονιά νίκησε τον Διούδη για το 1-0, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

Όπως είναι φυσικό ο 23χρονος φορ... ξέσπασε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς για το γκολ του μετά τη μεγάλη αποχή του.

Δεύτερο γκολ για τον Ζίνι στην τρέχουσα σεζόν και πρώτο μετά το ματς της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, με τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 24 Αυγούστου.