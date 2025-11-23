Η κεφαλιά στο 77' του Ζίνι που επέστρεψε στη δράση μετά από δυόμισι μήνες χάρισε στην ΑΕΚ τη νίκη με 1-0 επί του Αρη - Aπό ένα «αχ» για τους δυο αντιπάλους με την μπάλα στο δοκάρι από σουτ των Παναγίδη και Ρέλβας, τραυματίστηκε στο μετατάρσιο ο Αλφαρέλα.

Ο Ζίνι με την επιστροφή του μετά από δύο μήνες χρίστηκε σκόρερ και η ΑΕΚ με το δικό του γκολ στο 77' βρήκε τη λύση για να πάρει το τρίποντο (1-0) επί του Άρη παραμένοντας στους τρεις βαθμούς διαφορά από την κορυφή. Η Ένωση είχε την απόλυτη υπεροχή από το πρώτο μέρος, αλλά προβλημάτιζε τρομερά ξανά στην τελική προσπάθεια, με τους φιλοξενούμενους να έχουν δοκάρι με τον Παναγίδη. Στο δεύτερο η ΑΕΚ από ένα σημείο και έπειτα έκλεισε τον Άρη στην περιοχή του, είχε δοκάρι με τον Ρέλβας και μεγάλες ευκαιρίες και με το γκολ του Ανγκολέζου φορ πήρε τη νίκη. Αποθέωση πριν το παιχνίδι για τον Μανόλο Χιμένεθ από όλη τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να τον βραβεύει και τον ίδιο να ανταποδίδει το χειροκρότημα σηκώνοντας το κασκόλ της Ένωσης.

ΑΕΚ – Αρης: Έτσι ξεκίνησαν

Στην ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε τελικά τον Ζίνι με την επιστροφή του μετά από δύο μήνες τοποθετώντας τον στην επίθεση μαζί με τον Γιόβιτς. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, οι Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα τετράδα στην άμυνα, οι Μάνταλος και Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής και οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης ήταν τοποθετημένοι ως εσωτερικοί μέσοι πίσω από το επιθετικό δίδυμο. Για τον Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε τον Διούδη στην εστία, τους Φαντιγκά, Άλβαρο, Σούντμπεργκ και Τεχέρο τετράδα στην άμυνα, τους Μόντσου και Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τον Παναγίδη στο «δέκα», τους Πέρεθ και Αλφαρέλα στα δύο άκρα και τον Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.

Κακές αποφάσεις στην τελική ενέργεια η ΑΕΚ, δοκάρι με τον Παναγίδη ο Αρης

Το πρώτο μέρος ήταν ένας επιθετικός μονόλογος από πλευράς ΑΕΚ, η οποία ωστόσο παρά την κυριαρχία της και το γεγονός ότι έφτανε με ορθολογική ανάπτυξη στην περιοχή του Άρη εμφάνιζε το γνωστό της πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων. Η Ένωση δημιούργησε πολλές προϋποθέσεις για να ανοίξει το σκορ, όμως οι αποφάσεις στην τελική ενέργεια ήταν κακές. Ένα μακρινό σουτ του Ζοάο Μάριο στο 4' μπλόκαρε ο Διούδης, τρία λεπτά αργότερα ο Πινέδα δεν έπιασε καλά το πλασέ μέσα από την περιοχή, ενώ στο 11' το δυνατό σουτ του Μάνταλου έξω από την περιοχή έβγαλε σε κόρνερ ο Διούδης.

Η καλύτερη στιγμή για τους κιτρινόμαυρους ήρθε στο 17' με τον Μάνταλο να φέρνει γλυκά την μπάλα με εκτέλεση φάουλ μέσα στην περιοχή, αλλά ο Γιόβιτς αμαρκάριστος έστειλε με κεφαλιά την μπάλα πάνω από το οριζόντιο. Το μοτίβο του παιχνιδιού παρέμενε το ίδιο με την Ένωση να έχει την απόλυτη υπεροχή, έχοντας κερδίσει κατά κράτος τη μάχη του κέντρου, αλλά να μην έχει καθόλου καλά τελειώματα στις επιθετικές της προσπάθειες. Στο 31' ο Ζοάο Μάριο τροφοδότησε όμορφα τον Ρότα μέσα στην περιοχή, αλλά ο τελευταίος με τη μία σούταρε πάνω στον Διούδη.

Ο Άρης, που ως τότε δεν είχε απειλήσει πέρα από μια εκτέλεση φάουλ με τον Πέρεθ στο πρώτο πεντάλεπτο, είχε πάντως τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο 33' όταν ο Παναγίδης εκτός περιοχής βρήκε χώρο, αλλά το δυνατό του σουτ είδε να σταματάει στο κάθετο δοκάρι του Στρακόσα. Το πρώτο μέρος έκλεισε με την ΑΕΚ να είναι συνεχώς μπροστά, αλλά να μην έχει το καθαρό μυαλό, με τον Ζίνι στο 34' σε θέση βολής να καθυστερεί και το σουτ του να κοντράρει πάνω στα σώματα.

Ο Ζίνι έδωσε τη λύση με την επιστροφή του και η ΑΕΚ παρέμεινε κοντά στην κορυφή

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Χιμένεθ άλλαξε τον Σούντμπεργκ που είχε ενοχλήσεις με τον Ρόουζ στο κέντρο της άμυνας και την ΑΕΚ να απειλεί άμεσα, αλλά το πλασέ του Ζίνι που μπήκε δυναμικά από πλάγια θέση βρήκε την εξωτερική πλευρά των διχτύων. Η δεύτερη μεγαλύτερη στιγμή του ματς όμως ανήκε ξανά στον Αρη με τον Μορόν στο 49' να βγάζει εξαιρετική κάθετη στον Πέρεθ, αλλά τον τελευταίο από κοντά να μην μπορεί να νικήσει τον Στρακόσα. Ένα δυνατό τάκλιν του Μουκουντί στην μπάλα λίγα λεπτά αργότερα έφερε μια άτυχη στιγμή με τον τραυματισμό του Αλφαρέλα, ο οποίος αποχώρησε με φορείο, με τον Ροντρίγκες να τον αντικαθιστά.

Η ΑΕΚ συνέχιζε από τη μεριά της να αδυνατεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της. Στο 57' μετά από ανάκτηση με κεφαλιά του Ζίνι, ο Γιόβιτς βρέθηκε απέναντι από τον Διούδη, αλλά δεν μπόρεσε να τον νικήσει (σε μια φάση που οι κιτρινόμαυροι φώναξαν για πέναλτι στην προβολή του Αλβαρο), ενώ από το κόρνερ που ακολούθησε ο Μουκουντί αστόχησε σε κεφαλιά με την μπάλα να περνάει δίπλα από το κάθετο. Η Ένωση έβγαλε ακόμα μια τελική στο 60' με τον Καλοσκάμη να σουτάρει πάνω στον Διούδη, με τους κιτρινόμαυρους να αγγίζουν το γκολ στο 66' αλλά το μονοκόμματο σουτ του Ρέλβας σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Νίκολιτς έβαλε τους Κοϊτά και Πήλιο αντί των Καλοσκάμη και Πένραϊς, με την ΑΕΚ να πετάει ακόμα μια ευκαιρία στο 68' όταν ο Ζοάο Μάριο από θέση βολής σούταρε πάνω από το οριζόντιο. Η ΑΕΚ είχε κλείσει τον Άρη στα καρέ του, αλλά αδυνατούσε να βρει τρόπο να στείλει την μπάλα στο πλεκτό, με τον Γιόβιτς να σπαταλά ακόμα μια τελική σουτάροντας πάνω από το οριζόντιο στο 75'. Δύο λεπτά αργότερα όμως η επιμονή της έφερε την πρώτη σωστή τελική προσπάθεια, με την ΑΕΚ να βρίσκει και τον δρόμο προς τα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ.

Ο Μάνταλος έκανε γλυκά το γέμισμα μέσα στην καρδιά της περιοχής και εκεί ο Ζίνι σηκώθηκε αποφασιστικά και με κεφαλιά έγραψε το 1-0 στο 77' σηκώνοντας τη φανέλα με το όνομα του τραυματία Πιερό. Ο Νίκολιτς έριξε στο ματς Γκατσίνοβιτς, Γκρούγιτς και Μαρίν αντί των Ζοάο Μάριο, Ζίνι και Μάνταλου, ενώ ο Χιμένεθ είχε βάλει Μορουτσάν και Γιαννιώτα αμέσως μετά την εξέλιξη με το προβάδισμα της Ένωσης. Οι κιτρινόμαυροι έκαναν διαχείριση του σκορ στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, κλείδωσαν το τρίποντο και κοιτάνε πλέον το ευρωπαϊκό ματς την προσεχή Πέμπτη με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία.

MVP: Όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ο τίτλος πάει στον Ζίνι για το γκολ που έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ, με τον Ανγκολέζο φορ να δίνει πολλά με την ενέργειά του, στην επιστροφή του μετά από δύο μήνες.

Στο ύψος του: Ο Μάνταλος. Ακόμα ένα εξαιρετικό ματς από τον Έλληνα μεσοεπιθετικό σε ανάπτυξη και ανασταλτικό τομέα. Ήταν εκείνος που έβγαλε την ασίστ στο γκολ του Ζίνι.

Αδύναμος κρίκος: Οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης δεν μπόρεσαν να προσφέρουν στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού παίζοντας ως εσωτερικοί μέσοι.

Η γκάφα: Την έκανε ο Πέρεθ που βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση για να βάλει μπροστά τον Άρη στο σκορ λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, αλλά σπατάλησε την ευκαιρία.

Το στραγάλι: Ο Γερμανός ρέφερι Όσμερς δεν είχε κάποια δύσκολη φάση στο παιχνίδι. Είχε κάποιες λανθασμένες αποφάσεις, αλλά δεν επηρέασαν κάπου.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ προβλημάτισε για ακόμα μια φορά στο τελείωμα των φάσεων, αλλά έχοντας επιμονή, βρήκε τελικά τον τρόπο να ξεκλειδώσει το ματς με το γκολ του Ζίνι και να πάρει τη νίκη διατηρώντας τη διαφορά των τριών βαθμών από την κορυφή. Η Ένωση είχε την απόλυτη υπεροχή απέναντι σε έναν Άρη που έμεινε σε παθητικό ρόλο και δίκαια πήρε το τρίποντο, αν και έπαιξε με τη φωτιά λόγω της γνωστής αναποτελεσματικότητας της. Πλέον στρέφει το βλέμμα της στο ματς με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία, με τον Άρη να παραμένει εδώ και καιρό χωρίς νίκη.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (67' Πήλιος), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος (83' Μαρίν), Πινέδα, Καλοσκάμης (67' Κοϊτά), Ζοάο Μάριο (78' Γκατσίνοβιτς), Ζίνι (83' Γκρούγιτς), Γιόβιτς

Αρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ (46' Ρόουζ), Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης (78' Μορουτσάν), Πέρεθ (78' Γιαννιώτας), Αλφαρέλα (55' Ροντρίγκες), Μορόν