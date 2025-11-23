Ο ΠΑΟΚ κέρδισε και τα επιτηδευμένα νεύρα!

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει κόντρα στον εκνευρισμό που προκάλεσαν τα… νεύρα στο ΠΑΟΚ-Κηφισιά, ενώ έχει και σχόλια για τις εξελίξεις στην ΚΑΕ…

ΠΑΟΚ σοβαρός! ΠΑΟΚ αποτελεσματικός! ΠΑΟΚ μαχητικός μέχρι την τελευταία φάση! Μία ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα με αρκετά γκολ και μηδέν στην άμυνα!

Με κορυφαίο τον πανταχού παρόντα Οζντόεφ, αλλά και τόσο ουσιαστικούς και ποιοτικούς μέχρι το τέλος του αγώνα τους Ζίβκοβιτς και Τάισον, ο Δικέφαλος κέρδισε τα… επιτηδευμένα νεύρα των παικτών της Κηφισιάς και του Σωτήρη Κυργιάκου…

Τι ήταν αυτό πάλι; Αγώνας στην Τούμπα του ΠΑΟΚ με τη Κηφισιά και στο τέλος να είναι όλοι τόσο εκνευρισμένοι από… τα νεύρα που «έπρεπε» να έχουν οι φιλοξενούμενοι. ΟΧΙ! Αυτό που έγινε απόψε δεν ήταν λογικό, δεν ήταν φυσικό και αναμενόμενο. Από το πρώτο-πρώτο λεπτό και στο 90% των αποφάσεων του διαιτητή, ο Σόουζα, ο Τετέι και οι υπόλοιποι -φυσικά και ο Κυριάκος από τον πάγκο- δεν σταμάτησαν να δείχνουν ότι… επιδιώκουν να διαμαρτύρονται. Χωρίς ουσιαστικό λόγο, σε -σχεδόν- κάθε απόφαση. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο, αλλά επειδή έγινε με αυτό τον τρόπο, στο τέλος χτύπησε πάρα πολύ άσχημα.

Είμαι 1000% βέβαιος ότι όταν στο φινάλε ο Βιεϊρίνια έδινε το χέρι στον Τετέι, αυτό ακριβώς του έλεγε: «Γιατί; Τι κέρδισες απόψε με αυτό που έκανες σε όλο τον αγώνα;» Η Τούμπα αποδοκίμασε τον Τετέι, έναν τόσο σπουδαίο παίκτη, ο οποίος σε όλη τη διάρκεια του ματς, έκανε χειρονομίες! Για τον Ούγκο Σόουζα που υπάρχει πάνω από 20 φορές σε πλάνο δίπλα στον διαιτητή και στο τέλος του έβαλε και το πρόσωπο στο πρόσωπο, ενώ έλεγε στον κόσμο «θα τα πούμε έξω» τι να γράψεις; Στο τέλος φυσικά αποβλήθηκε κάτι το οποίο αν ήμουν σε στοιχηματική εταιρία θα το… έβγαζα ως ενδεχόμενο από το 20! Ήταν τόσο μα τόσο αναμενόμενο…

Ο διαιτητής δεν έπαιξε κανένα ρόλο στον αγώνα όπου ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ανώτερος, αλλά δεν είχε την καλή τελική πάσα για να βγάλει και άλλες μεγάλες φάσεις. Του έλειψε σε αυτό το κομμάτι ο Κωνσταντέλιας; Μπορεί… Σιγά τη διαπίστωση…

Μετά το 20΄ πήρε φόρα η ομάδα του Λουτσέσκου, που φυσικά βρήκε μεγάλη αντίσταση από μία ελλιπή ομάδα, που ούτε καν τον Λέτο δεν είχε στον πάγκο. Μία Κηφισιά την οποία πρώτος θαυμάζω για τη νοοτροπία να κυνηγάει κάθε μπάλα, απέναντι σε κάθε αντίπαλο, αρκεί να μην φθάνουμε στα αποψινά που πραγματικά παραξένεψαν με τον τρόπο που έγιναν…

Εξαιρετικός ο Οζντόεφ, ήταν παντού! Καλό το αμυντικό δίδυμο Λόβρεν-Μιχαηλίδη σε κάθε ενέργεια, ενώ ήταν φανερό πώς ο Λουτσέσκου ήθελε σε αυτό το ματς να βάλει αρχικά τους θεωρητικά αναπληρωματικούς μπακ, για να φέρει μετά Μπάμπα και Κένι που θα παίξουν περισσότερο με Μπραν και Λεβαδειακό.

Όσον αφορά σε Τάισον και Ζίβκοβιτς, αποτέλεσαν και πάλι το παράδειγμα προς μίμηση! Ποιος συμπαίκτης τους θα τους βλέπει να προσπαθούν τόσο μέχρι το φινάλε και δεν θα βάζει περισσότερη ενέργεια σε κάθε κίνηση;

Ο ΠΑΟΚ πήρε το τρίποντο με καθαρό τρόπο και συνεχίζει για τέσσερα σερί πολύ-πολύ δύσκολα ματς με Μπραν, Λεβαδειακό και δύο με τον Άρη. Εδώ σε θέλω…

* Στο μπάσκετ και την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ό τι ακριβώς έγραψα και χθες: Ο Μυστακίδης είναι ένα τεράστιο μέγεθος για να κάνει πίσω σε ό τι συμφώνησε στις 2 Σεπτεμβρίου, όταν αποφασίστηκε με την ΚΑΕ ο τρόπος μεταβίβασης των μετοχών. Αν τώρα ζητάει νέα συμφωνία, αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο που θα δούμε αν και πώς θα συζητηθεί. Επειδή είναι μεγάλο το θέμα για τον ΠΑΟΚ, μακάρι οι δύο πλευρές να τα βρουν...

Προφανώς κανείς δε θέλει κάτι τέτοιο να γίνει με εκβιασμούς. Όσοι τώρα τελευταία άρχισαν να εμπλέκονται στα του Δικεφάλου, βλέπουν ότι τα τρυπήματα και οι τα εκβιαστικά διλλήματα δεν αποτελούν μεθόδους που ο ΠΑΟΚτσής μπορεί να δεχθεί από τον οποιονδήποτε. Υπάρχουν άλλοι πιο ηθικοί τρόποι για διάλογο, ουσία και συμφωνίες.