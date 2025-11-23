Mε το αυτογκόλ του Σιμόν ο ΠΑΟΚ κρατούσε ως το 88' μια αγχωτική νίκη! Τελικά με δύο γκολ του Τάισον σε διάστημα πέντε λεπτών, το ματς μετατράπηκε σε... τρίποντο - party για τον Δικέφαλο με το 3-0 επί της Κηφισιάς που έπαιζε από το 73' με δέκα λόγω αποβολής του Σόουζα.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πήρε από το χέρι τον ΠΑΟΚ και τον οδήγησε σε μια νίκη (3-0) επί της Κηφισιάς. Ο Σέρβος αρχηγός του «Δικεφάλου» ήταν απολαυστικός από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.

Έτσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στο γήπεδο, μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, με μια εντελώς αλλαγμένη ενδεκάδα και αρκετά νέα πρόσωπα, σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου έδειξαν μια ξεκάθαρη πρόθεση να ανοίξει το rotation ενόψει και των επόμενων αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Γίρι Παβλένκα επέστρεψε κάτω από τα δοκάρια, έχοντας μπροστά του μια τετράδα στην άμυνα αποτελούμενη από τους Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδη και Τέιλορ.

Το δίδυμο Μεϊτέ – Οζντόεφ κινήθηκε στη μεσαία γραμμή ως εσωτερικοί χαφ, με την τριάδα στη μεσοεπιθετική γραμμή, ελλείψει των Κωνσταντέλια και Ντεσπόντοφ, αποτελούμενη από τους Ζίβκοβιτς, Πέλκα και Τάισον, ενώ ο Γιακουμάκης ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Για τη φιλοξενούμενη Κηφισιά, που πήγε στην Τούμπα χωρίς τους Πόμπο, Ρούμπεν Πέρεθ, Μποτία, Ραμίρεζ, Παντελίδη, Μαϊντάνα, Βιγιαφάνιες και τον Σεμπάστιαν Λέτο στην κερκίδα, ο Ξενόπουλος ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Σιμόν, Σόουζ, Ποκόρνι και Χουχούμη στην τετράδα της άμυνας και τους Ρουκουνάκη-Έμπο στα χαφ. Με τον Τεττέη στην κορυφή επίθεσης, οι Εσκιβέλ, Αντονίσε και Τζίμας αποτελούσαν τη μεσοεπιθετική γραμμή.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ όταν έπρεπε...

Η Κηφισιά ήταν αυτή που έφτασε πρώτη πολύ κοντά στο γκολ. Η κλάση και η ικανότητα του Τεττέη έκαναν τη διαφορά, ο Ελληνας επιθετικός με εξαιρετική ατομική ενέργεια, έστρωσε στον Τζίμα., αυτός σούταρε με το αριστερό, αλλά λογάριαζε χωρίς τον Παβλένκα, ο οποίος με εντυπωσιακή απόκρουση κάτησε ανέπαφη την εστία του.

Ελλείψει του Γιάννη Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να βρει ρυθμό, να κρατήσει την μπάλα, με σημαντικό πρόβλημα στη δημιουργία. Η Κηφισιά παρά τις πολλές απουσίες στεκόταν αρκετά καλά, πίεζε σωστά τους παίκτες του Λουτσέσκου και δεν επέτρεπε να φτάσει εύκολα η μπάλα στην περιοχή του Ξενόπουλου.

Με εξαίρεση ένα σουτ του Ζίβκοβιτς (4’) οι «ασπρόμαυροι» δεν είχαν φτάσει στην περιοχή, τον Πέλκα να σκοράρει στο 26ο λεπτό, αλλά το γκολ να ακυρώνεται (μετά από εξέταση της φάσης από το VAR), με τον Γιακούμάκη να υποδεικνύεται σε θέση οφσάιντ.

Ο ΠΑΟΚ πιο ορθόδοξα συνέχισε να ψάχνει το γκολ. Η κάθετη του Μεϊτέ και η επιμονή του Ζίβκοβιτς δημιούργησαν δύο καλές προϋποθέσεις, ενώ ο Τάισον θα έπρεπε να έχει καλύτερη επιλογή στην τελική του προσπάθεια μέσα από τη μεγάλη περιοχή με την συμπλήρωση μισής ώρας.

Στο 43ο λεπτό ήρθε το 1-0, χάρη στην επιμονή του Ζίβκοβιτς σε ιδανικό, αν μη τι άλλο, χρονικό σημείο. Με το πρώτο μέρος να έχει μπει στο τελευταίο κομμάτι του. Ο Σέρβος αρχηγός ήταν ο μόνος που από την αρχή έπαιζε με πάθος και ένταση μετατρέποντας μια «σκοτωμένη» φάση σε κόρνερ. Από τα δικά του πόδια και την κεφαλιά του Οζντόεφ προέκυψε το αυτογκόλ του Σιμόν με το οποίο ο «Δικέφαλος» πήρε το προβάδισμα στο σκορ.

Πάλι Παβλένκα, πάλι βρήκε γκολ στο τελείωμα

Το δεύτερο μέρος άρχισε όπως και το πρώτο. Με τον Παβλένκα να κάνει τρομερή απόκρουση. Αυτή τη φορά στο γυριστό σουτ του Εσκιβέλ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Ο Τσέχος «κίπερ» απογειώθηκε και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ!

Ο ΠΑΟΚ απείλησε με τον Πέλκα (52’), για το επόμενο μισάωρο δεν υπήρξε κάτι αξιοσημείωτο στο ματς, πέραν της αποβολής του Ούγκο Σόουζα με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 73ο λεπτό, με τους «ασπρόμαυρους» να κρατούν το υπέρ τους σκορ δίχως να απειληθούν ιδιαίτερα από τους φιλοξενούμενους και να βρίσκουν το δεύτερο γκολ στο 89ο λεπτό με τον Τάισον από την εξαιρετική ενέργεια και πάσα -ποιου άλλου;- του Ζίβκοβιτς.

MVP: Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς μπορεί να μην σκόραρε, αλλά είχε δύο ασίστ και από τα δικά του πόδια προήλθε το πρώτο γκολ. Όλος ο ΠΑΟΚ ήταν ο Σέρβος αρχηγός.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Γίρι Παβλένκα με τις εντυπωσιακές αποκρούσεις του κράτησε ανέπαφη την εστία του ΠΑΟΚ. Δύο γκολ από τον Τάισον.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Πολύ λίγα πράγματα από τον Σάστρε (λογική η αντικατάστασή του με τον Κένι) και από τον Χουχούμη (αντικαταστάθηκε κι αυτός με τον Λαρουτσί)

Η ΓΚΑΦΑ: Άθελα του ο Σιμόν έβαλε το κεφάλι του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Γιώργος Κόκκινος (Χαλκιδικής) απέβαλλε σωστά τον Σόουζα (με δεύτερη κίτρινη κάρτα), ενώ στο 45' είχε μια περίεργη απόφαση, καταλογίζοντας αρχικά φάουλ υπέρ της Κηφισιάς και στη συνέχεια αλλάζοντας το σφύριγμα του και αποβάλλοντας στη διακοπή τον Χρήστο Καρυπίδη.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ δεν έπιασε καμία φοβερή απόδοση, ήταν ουσιαστικός στο παιχνίδι του, βρήκε γκολ στα τελειώματα και των δύο ημιχρόνων, επιστρέφοντας στις νίκες και παραμένοντας μόνος στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε (67’ Κένι), Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ (76’ Μπάμπα), Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (67΄Ιβανούσετς), Τάισον, Γιακουμάκης (86’ Τσάλοφ)

Κηφισιά (Νίκος Παναγιωταράς): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης (59’ Λαρουτσί), Αντονίσε (59’ Σόουζα), Τζίμας (78’ Πέτκοφ), Εμπό, Ρουκουνάκης (72’ Μούσιολικ), Εσκιβέλ (59’ Αμανί), Σόουζα, Ποκόρνι, Τεττέη.