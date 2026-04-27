Η ήττα στον τελικό και η απώλεια του Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ αναλύθηκαν εκ νέου από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, που μίλησε ανοιχτά για αποτυχία, φόβο και μια περίοδο που, όπως λέει, είναι η πιο δύσκολη της ζωής του.

Λίγες ώρες μετά τον χαμένο τελικό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, ο Ραζβάν Λουτσέσκου άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και στη συνέντευξη που παραχώρησε στη ρουμανική ιστοσελίδα «ProSport», ο προπονητής του ΠΑΟΚ στάθηκε στην αποτυχία, στον φόβο που «μπήκε» στην ομάδα και σε μια περίοδο που, όπως την περιγράφει, τον έχει φέρει στα όριά του.

Οι συμπατριώτες του βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη λίγα 24ωρα μετά τον χαμένο τελικό και ο Ρουμάνος τεχνικός μίλησε χωρίς περιστροφές.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το αν πέρασε ο πόνος από τον χαμένο τελικό: «Για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω αν θα περάσει ποτέ αυτός ο πόνος, η απογοήτευση για αυτή την ήττα! Όλα ξεθωριάζουν με τον χρόνο, αλλά όλα παραμένουν μέσα μας όπως τα ζήσαμε. Όπως μένουν οι καλές στιγμές, οι νίκες, μένουν και αυτές οι δυσάρεστες στιγμές. Έχω δώσει πολλούς τελικούς στην καριέρα μου, έχω κερδίσει κάποιους, έχω χάσει κάποιους άλλους.

Έχω βιώσει όλα τα συναισθήματα, αλλά ποτέ δεν μπορείς να διαχειριστείς όπως θέλεις μια τέτοια κατάσταση, ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Η απογοήτευση είναι μεγάλη. Έχω μια εσωτερική ικανοποίηση για ό,τι έχω καταφέρει μέχρι τώρα, αλλά αυτή η ήττα είναι πολύ άσχημη, είναι μια πολύ άσχημη ιστορία».

Για το τι τον πονάει περισσότερο: «Είναι μια αποτυχία για εμάς. Είναι τελικά μια αποτυχία. Ελπίζεις να τα καταφέρεις, χτίζεις κάτι όλη τη χρονιά, δημιουργείς ένα όνειρο, περνάς δύσκολες στιγμές, περίπλοκες καταστάσεις, πολεμάς μέσα στο γήπεδο και εκεί που αρχίζεις να πιστεύεις ότι μπορείς να κερδίσεις έρχεται ένας αγώνας που σε ρίχνει στο έδαφος. Ο μεγάλος πόνος για μένα είναι ότι χάθηκε αυτό το όνειρο που φτιάξαμε όλοι μαζί, αλλά δεν έγινε πραγματικότητα. Δεν ήταν ο τελικός αυτός που παίξαμε απέναντι σε έναν αντίπαλο στο επίπεδό μας, με όλο τον σεβασμό στον ΟΦΗ. Είναι μια ομάδα σε καλή κατάσταση, έχουν τη δική τους φιλοσοφία, αλλά δεν είναι στο δικό μας επίπεδο. Ακόμα και μέσα στο παιχνίδι, κρίθηκε από στιγμές που ήταν υπέρ τους και όχι υπέρ μας.

Μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά στην πράξη εμείς χάσαμε όχι από τον φόβο του αντιπάλου, αλλά από τον φόβο της αποτυχίας. Δεν μιλάμε για φόβο αντιπάλου, ούτε για φόβο ενός παιχνιδιού. Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Αυτό μας έκανε να χάσουμε την ασφάλεια, την ηρεμία, την εμπιστοσύνη και στο τέλος τη χημεία που είχαμε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Υπήρχαν πάρα πολλές πολύπλοκες καταστάσεις. Πολλά ατυχήματα, πολλές αρνητικές καταστάσεις γύρω από την ομάδα που, τους τελευταίους δύο μήνες, μας έκαναν να χάσουμε όλη αυτή την καλή φόρμα που είχαμε. Πριν δύο μήνες ήμασταν σε μια κατάσταση που μας έδινε το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι θα πάρουμε και το πρωτάθλημα και το Κύπελλο».

Για το πώς ζει αυτή την περίοδο στη Θεσσαλονίκη: «Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο για μένα όλο αυτό που έγινε στον τελικό. Είναι δύσκολη η διαχείριση μιας τέτοιας κατάστασης. Η συνέντευξη αυτή ήταν να γίνει σε εξωτερικό χώρο, αλλά δεν ήθελα. Δεν νιώθω ότι είμαι σε θέση τώρα να κάνω κάτι τέτοιο.

Νιώθω ένα αίσθημα αμηχανίας, γιατί λυπάμαι πολύ που απογοητεύσαμε τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Εδώ τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα. Το ποδόσφαιρο σημαίνει πολλά. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν για την ομάδα 24 ώρες το 24ωρο. Είναι κάτι που μπορείς να το καταλάβεις μόνο αν είσαι μέρος αυτής της οικογένειας».

Για την πίεση και τις ευθύνες: «Το γεγονός ότι με εκτιμούν και στηρίζουν πολλές ελπίδες πάνω μου με κάνει να νιώθω καλά, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί μεγάλες ευθύνες. Βάζω και εγώ στον εαυτό μου ευθύνες, έτσι ζω.

Αν χάσω ένα παιχνίδι, “πεθαίνω” εκείνη τη στιγμή. Για μία-δύο μέρες είμαι σαν να μην υπάρχω. Έτσι ζούμε οι προπονητές αυτές τις στιγμές».

Για την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του: «Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Μπορώ μόνο να πω ότι αυτοί οι δύο μήνες είναι οι χειρότεροι της ζωής μου. Είναι η πρώτη φορά που χάνω έναν πολύ δικό μου άνθρωπο. Ακόμα κι αν το περιμένεις, όταν έρθει η στιγμή είναι διαφορετικό. Από αθλητικής πλευράς, η χρονιά ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά δημιουργήθηκαν προσδοκίες για το νταμπλ και τότε άρχισα να χάνω παίκτες από το πουθενά. Άρχισαν να συμβαίνουν πολλά περίεργα πράγματα. Αυτές οι καταστάσεις σε διδάσκουν ότι κάποιες φορές η μοίρα είναι αυτή που είναι και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να παλέψεις και να αντιδράσεις».