ΑΕΚ - Άρης: Ο Παναγίδης είχε σουτ στο δοκάρι
Ο Άρης είχε δοκάρι με τον Παναγίδη στο 33' στο ματς με την ΑΕΚ.
Στο 33' ο Άρης έφτασε μία ανάσα από το γκολ κόντρα στην ΑΕΚ.
Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός Μιχάλης Παναγίδης εξαπέλυσε ένα ωραίο αριστερό σουτ από το ημικύκλιο, αλλά η μπάλα κατέληξε στη ρίζα του αριστερού δοκαριού.
Δείτε τη φάση
@Photo credits: eurokinissi, Γιώργος Ματθαίος
