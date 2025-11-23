Ο Άρης είχε δοκάρι με τον Παναγίδη στο 33' στο ματς με την ΑΕΚ.

Στο 33' ο Άρης έφτασε μία ανάσα από το γκολ κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός Μιχάλης Παναγίδης εξαπέλυσε ένα ωραίο αριστερό σουτ από το ημικύκλιο, αλλά η μπάλα κατέληξε στη ρίζα του αριστερού δοκαριού.

