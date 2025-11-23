Χιμένεθ: Ύψωσε το κασκόλ της ΑΕΚ μπροστά στην Original
Ανεξαρτήτως νικητή στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Μανόλο Χιμένεθ είναι το πρόσωπο της βραδιάς. Πριν το ματς ο Ανδαλουσιανός τεχνικός τιμήθηκε από τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Μάριο Ηλιόπουλο και την Οriginal για την τεράστια προσφορά του στο σύλλογο.
Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας έδωσε πλακέτα στον κόουτς των φιλοξενούμενων, ενώ οι οργανωμένοι οπαδοί του χάρισαν ανθοδέσμη και ένα κασκόλ, το οποίο ύψωσε στον αέρα ο Ισπανός, ενώ άκουγε ρυθμικά το ονομά του, ως ένδειξη ευγνομοσύνης στους Ενωσίτες και αγάπης στην ομάδα.
Ο Μανόλο Χιμένεθ τιμήθηκε από την Original πριν το ΑΕΚ - Άρης#aek #aekfc #aris #arisfc pic.twitter.com/25Rf9l4Qbq— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 23, 2025
Δείτε ΕπίσηςΧιμένεθ: Στο «πόδι» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον Μανόλο, τιμήθηκε από Μάριο Ηλιόπουλο και Original (vids)
Στην πρώτη από τις τέσσερις θητείες του, τη σεζόν 2010-11 ο Ισπανός έβαλε τέλος σε αρνητικό σερί 9 χρόνων δίχως τρόπαιο με την κατάκτηση του Κυπέλλου και το 2018 σήκωσε το πρώτο πρωτάθλημα της ΑΕΚ έπειτα από 24 χρόνια. Αξιοσημείωτο φυσικά και το αήττητο ρεκόρ δέκα αγώνων στην Ευρώπη.
Ο Χιμένεθ με το υψωμένο του χέρι ευχαρίστησε τον κόσμο της ΑΕΚ για τη θερμή υποδοχή στην πρώτη του «επίσκεψη» στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ήταν εμφανής και η συγκίνηση του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.