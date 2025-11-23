Στο πλαίσιο της βράβευσης του πριν το ματς της ΑΕΚ με τον Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ σήκωσε κασκόλ του Δικεφάλου μπροστά στην Original.

Ανεξαρτήτως νικητή στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Μανόλο Χιμένεθ είναι το πρόσωπο της βραδιάς. Πριν το ματς ο Ανδαλουσιανός τεχνικός τιμήθηκε από τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Μάριο Ηλιόπουλο και την Οriginal για την τεράστια προσφορά του στο σύλλογο.

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας έδωσε πλακέτα στον κόουτς των φιλοξενούμενων, ενώ οι οργανωμένοι οπαδοί του χάρισαν ανθοδέσμη και ένα κασκόλ, το οποίο ύψωσε στον αέρα ο Ισπανός, ενώ άκουγε ρυθμικά το ονομά του, ως ένδειξη ευγνομοσύνης στους Ενωσίτες και αγάπης στην ομάδα.

Στην πρώτη από τις τέσσερις θητείες του, τη σεζόν 2010-11 ο Ισπανός έβαλε τέλος σε αρνητικό σερί 9 χρόνων δίχως τρόπαιο με την κατάκτηση του Κυπέλλου και το 2018 σήκωσε το πρώτο πρωτάθλημα της ΑΕΚ έπειτα από 24 χρόνια. Αξιοσημείωτο φυσικά και το αήττητο ρεκόρ δέκα αγώνων στην Ευρώπη.

Ο Χιμένεθ με το υψωμένο του χέρι ευχαρίστησε τον κόσμο της ΑΕΚ για τη θερμή υποδοχή στην πρώτη του «επίσκεψη» στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ήταν εμφανής και η συγκίνηση του.