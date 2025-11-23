Σε μια υπέροχη στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν τη σέντρα του ΑΕΚ - Άρης ο Μανόλο Χιμένεθ τιμήθηκε από τον Μάριο Ηλιόπουλο και την Οriginal για την τεράστια προσφορά του, ενώ γνώρισε αποθέωση τύπου... Αλμέιδα.

Μαγικές και συγκινητικές στιγμές στη Νέα Φιλαδέλφεια! Λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ τιμήθηκε από τον Μάριο Ηλιόπουλο για τη σπουδαία του δουλειά στην Ένωση, ενώ στη συνέχεια ο Ανδαλουσιανός πήγε μπροστά στην Οriginal, όπου οπαδοί του παρέδωσαν κασκόλ και ανδοθέσμη.

Πριν την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ πρόβαλε στα μάτριξ της «OPAP Arena» video - αφιερωμένο στον πολύπειρο κόουτς του Άρη, ο οποίος προσέφερε όσο λίγοι προπονητές στον Δικέφαλο.

Στην πρώτη από τις τέσσερις θητείες του, τη σεζόν 2010-11 ο Ισπανός έβαλε τέλος σε αρνητικό σερί 9 χρόνων δίχως τρόπαιο με την κατάκτηση του Κυπέλλου και το 2018 σήκωσε το πρώτο πρωτάθλημα της ΑΕΚ έπειτα από 24 χρόνια. Αξιοσημείωτο φυσικά και το αήττητο ρεκόρ δέκα αγώνων στην Ευρώπη.

Χαρακτηριστικό της αναγνώρισης της δουλειάς του Μανόλο πως η αποθέωση που δέχτηκε από τους Ενωσίτες, ήταν εφάμιλλη με τον επίσης πρωταθληματικό και αγαπημένο της κιτρινόμαυρης εξέδρας, Ματίας Αλμέδια.

Ο Χιμένεθ με το υψωμένο του χέρι ευχαρίστησε τον κόσμο της ΑΕΚ για τη θερμή υποδοχή στην πρώτη του «επίσκεψη» στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ήταν εμφανής και η συγκίνηση του.