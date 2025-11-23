Ο Τάισον πανηγύρισε το 2-0 του ΠΑΟΚ με μπαστούνι, ενώ είχε τετ α τετ με Τεττέη.

Ο Τάισον πανηγύρισε με εκπληκτικό τρόπο το 2-0 του ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, ο οποίος στις 13 Ιανουαρίου 2026, θα κλείσει τα 38 του χρόνια έκανε ένα απίθανο σπριντ στο 88', πήρε την πάσα του Ζίβκοβιτς και τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 2-0. Το ίδιο έκανε και στο 93' για το 3-0, πάλι σε πάσα του Σέρβου άσου.

Πήγε, λοιπόν, μπροστά από τη θύρα 4 και πανηγύρισε ως... παππούς. Στο δεξί χέρι έκανε ότι κρατάει ένα μπαστούνι, έβαλε το αριστερό πίσω στη μέση και περπατούσε αργά!

Φυσικά στο τέλος αποθεώθηκε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.

Με τη λήξη οι οπαδοί φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Τάισον, ο οποίος είχε ζεστή αγκαλιά με τον Τεττέη. Οι δύο ποδοσφαιριστές αγκαλιάστηκαν και τα έλεγαν για ένα λεπτό σε εξαιρετικό κλίμα. Να θυμίσουμε ότι ο Τάισον με τον πανηγυρισμό και την υψωμένη γροθιά που συνηθίζει, στέλνει μηνύματα διαρκώς για την καταπολέμηση του ρατσισμού.