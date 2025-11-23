Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για την αρχική ενδεκάδα του Άρη στον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Άρης ψάχνει αντίδραση στο πρώτο του ματς μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου, όμως δεν έχει εύκολη αποστολή, καθώς θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για την ενδεκάδα κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός θα παρατάξει τους Θεσσαλονικείς σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Διούδης θα είναι στην εστία, με τους Τεχέρο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ και Φαντιγκά μπροστά του. Μόντσου - Ράτσιτς στα χαφ, με τον Παναγίδη σε επιτελικό ρόλο. Πέρεθ - Αλφαρέλα εξτερέμ και φορ ο Μορόν.

Η σύνθεση του Άρη: Διούδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης, Πέρεθ, Αλφαρέλα, Μορόν

Στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ είναι οι: Μάικιτς, Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Μορουτσάν, Νινγκ, Σίστο, Γιαννιώτας, Φαμπιάνο, Ντουντού, Ρόουζ