Χιμένεθ: «Υποφέραμε μετά το πέναλτι και την αποβολή»

Ο Μανόλο Χιμένεθ χαρακτήρισε κατώτερη των απαιτήσεων την απόδοση του Άρη στην ισοπαλία με τον Βόλο και απάντησε στο επιθετικό πρόβλημα της ομάδας του.

Μιλώντας στα κανάλια COSMOTE, ο Ισπανός προπονητής του Άρη είπε αρχικά ότι… «θα πρέπει να έχουμε παράπονα από τους εαυτούς μας» και εξήγησε επίσης πως… «στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε με πολύ χαμηλή ένταση. Κάναμε αλλαγές αλλά υποφέραμε μετά το πέναλτι και την αποβολή».

Εκεί ρωτήθηκε για το ξεκάθαρο επιθετικό πρόβλημα καθώς ο Άρης δεν έκανε τελική προσπάθεια. «Έχουν παίξει όλοι οι επιθετικοί που είχαμε στη διάθεσή μας. Παίζαμε με δέκα παίκτες και οι πέντε είναι επιθετικοί. Δεν έχουμε άλλους. Το θέμα είναι πώς μπαίνουμε στο γήπεδο. Πρέπει να έχουμε τη μάξιμουμ ένταση, όπως παίξαμε την περασμένη εβδομάδα (με τον ΠΑΟΚ)».