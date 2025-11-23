Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ενδεκάδα με εκπλήξεις από τον Μάρκο Νίκολιτς στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Σέρβος τεχνικός έδωσε φανέλα βασικού στον Ζίνι, στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση έπειτα από δυο μήνες, ενώ στη γραμμή κρούσης ξεκινάει και ο Γιόβιτς.

Από εκεί και πέρα ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πένραϊς μπροστά στου. Μάνταλος - Πινέδα χαφ, με τον Μεξικανό να ξεκινάει παρόλο που προέρχεται από το ταξίδι στο Μεξικό για τις υποχρεώσεις της εθνικής του. Την ενδεκάδα συμπληρώνουν ο Καλοσκάμης και ο Ζοάο Μάριο.

Αυτό που μένει να φανεί είναι εάν ο Σέρβος τεχνικός επέστρεψε στο ρόμβο με τον Μάνταλο στο «6» ή αν είναι 4-4-2 στην ευθεία, με ακραίους τους Ζοάο Μάριο - Καλοσκάμη.

Αναμενόμενα εκτός είναι οι τραυματίες Πιερό, Ελίασον και Κουτέσα.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς, Μάνταλος, Πινέδα, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Ζίνι, Γιόβιτς

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μάριν, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά.