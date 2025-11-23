ΑΕΚ - Άρης: Με δίδυμο στην επίθεση Γιόβιτς - Ζίνι ο Δικέφαλος
Ενδεκάδα με εκπλήξεις από τον Μάρκο Νίκολιτς στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Σέρβος τεχνικός έδωσε φανέλα βασικού στον Ζίνι, στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση έπειτα από δυο μήνες, ενώ στη γραμμή κρούσης ξεκινάει και ο Γιόβιτς.
Από εκεί και πέρα ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πένραϊς μπροστά στου. Μάνταλος - Πινέδα χαφ, με τον Μεξικανό να ξεκινάει παρόλο που προέρχεται από το ταξίδι στο Μεξικό για τις υποχρεώσεις της εθνικής του. Την ενδεκάδα συμπληρώνουν ο Καλοσκάμης και ο Ζοάο Μάριο.
Αυτό που μένει να φανεί είναι εάν ο Σέρβος τεχνικός επέστρεψε στο ρόμβο με τον Μάνταλο στο «6» ή αν είναι 4-4-2 στην ευθεία, με ακραίους τους Ζοάο Μάριο - Καλοσκάμη.
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ - Άρης: Η ενδεκάδα του Μανόλο Χιμένεθ
Αναμενόμενα εκτός είναι οι τραυματίες Πιερό, Ελίασον και Κουτέσα.
Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς, Μάνταλος, Πινέδα, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Ζίνι, Γιόβιτς
Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μάριν, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.